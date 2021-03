The Suicide Squad : la bande-annonce arrive aujourd’hui, confirme le réalisateur James Gunn

Tous les fans de Suicide Squad attendaient cette nouvelle avec impatience ! Ils vont enfin pouvoir découvrir l’ambiance déjantée et dark de The Suicide Squad avec la sortie de la première bande-annonce aujourd’hui. Pour rappel, The Suicide Squad est la suite indépendante du film Suicide Squad de David Ayer sorti en 2016.

Affiche de The Suicide Squad – Crédits : James Gunn / DC Films

Plusieurs réalisateurs voulaient prendre les rênes de The Suicide Squad avec notamment Mel Gibson qui était en discussion avec Warner un an après la sortie du film original. Finalement, nous avions appris en 2019 que James Gunn avait été choisi pour réaliser The Suicide Squad. Celui-ci vient de confirmer que la première bande-annonce du long-métrage arrive aujourd’hui, vendredi 26 mars 2021.

La bande-annonce confirme que The Suicide Squad est classé R aux États-Unis

Sur son compte Twitter, James Gunn a commencé par partager une capture d’écran de la bande-annonce de The Suicide Squad avec la légende suivante : « Demain. Bande-annonce. On se donne rendez-vous ». La capture d’écran ne révèle pas une image du film, mais une information importante à laquelle tout le monde s’y attendait plus ou moins. Elle indique effectivement que le film sera classé R aux États-Unis. On vous laisse deviner pourquoi.

Ensuite, le réalisateur a partagé l’affiche officielle de The Suicide Squad. On peut apercevoir au premier plan quelques super-vilains, dont Colonel Rick Flag, Harley Quinn, Polka-Dot Man, Ratcatcher, Bloodsport, King Shark, etc. D’ailleurs, un internaute a demandé quel sera le personnage joué par Sylvester Stallone. Le célèbre acteur a effectivement rejoint le casting en novembre dernier, mais son rôle est encore inconnu jusqu’à présent. James Gunn a donc décidé de faire durer le mystère en répondant à cet internaute que : « j’ai une très bonne idée de qui joue Sly [Sylvester Stallone] ».

I'll just drop this here. Did I mention that a trailer is coming tomorrow? #TheSuicideSquad pic.twitter.com/VmB9n0rFSZ — James Gunn (@JamesGunn) March 25, 2021

De plus, un autre internaute a également remarqué que l’affiche du film est une référence directe à celle du film Les Douze Salopards de Robert Aldrich sorti en 1967. Enfin, The Suicide Squad est attendu pour le 6 août 2021 au cinéma et sur HBO Max.

I sent that exact poster to the marketing guys before we even started shooting. — James Gunn (@JamesGunn) March 25, 2021

Source : Collider