Justice League : les fans veulent sauver le SnyderVerse !

Alors que l’avenir du SnyderVerse semble compromis, les fans ont décidé de faire entendre leur désarroi sur la toile. En quelques jours, le #RestoreTheSnyderVerse est devenu virale et suscite de nombreux espoirs. Depuis les annonces d’Ann Sarnoff, les inconditionnels du travail de Snyder ont donc décidé de riposter. Et ce n’est pas la confirmation de la diffusion de la version noir et blanc de Justice League qui suffira à les calmer ! Ce mouvement confirme l’engouement populaire pour l’univers du réalisateur. Et nombreux sont ceux qui veulent en voir davantage dans un avenir proche.

Qui veut la peau du SnyderVerse ? – Crédit : Warner Bros

En squattant le top des tendances sur Twitter, ce hashtag pourrait finalement pousser la Warner à revoir ses plans. Même si rien n’est encore gagné, les soutiens de Snyder n’ont pas dit leur dernier mot et compte bien faire peser leurs voix dans la balance !

Quel futur pour le SnyderVerse ?

C’est un véritable bras de fer qui semble se jouer entre producteurs et public. Si pour l’heure la Warner ne compte pas aller plus loin avec le SnyderVerse, les fans exigent que l’on écoute leurs demandes. Car, sans eux, Justice League n’aurait pas été le carton d’audience que l’on connaît désormais. Alors pourquoi les studios rechignent à revoir leur copie ? Pourquoi refuser de développer un univers qui pourrait s’annoncer riche en surprises ?

La Warner doit déjà composer avec un planning explosif et surchargé. En effet, les studios entendent continuer à remonter la pente en proposant davantage de contenus exclusifs. Dans les cartons, on parle déjà des projets Batgirl et Zatanna. Il y’a aussi bon nombre de films exclusifs destinés à la plateforme HBO Max. Faire une place à Snyder pour développer son univers semble donc mission impossible !

Mais une raison plus profonde pourrait avoir raison du développement du SnyderVerse. Si Warner adore le travail de Snyder, le studio préfère désormais multiplier les collaborations. Le projet est simple : pérenniser l’avenir du DCEU sous un angle multidimensionnel. Sarnoff, pour sa part, se dit choquée de la réaction de certains fans sur les choix opérés pour le futur. « Ce comportement est répréhensible, peu importe la franchise dont vous parlez ou l’entreprise que vous évoquez. C’est totalement inacceptable. Je suis très déçue par les fans qui ont choisi d’aller dans ce lieu négatif à l’égard de DC, à l’égard de certains de nos cadres. C’est tout simplement décevant » témoigne ainsi cette dernière.

Malgré la ferveur populaire, le futur semble toujours aussi sombre pour Snyder et son univers. Mais les choses peuvent encore évoluer. Reste à savoir ce que la Warner décidera dans les prochains mois .

