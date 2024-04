Joker 2 : date de sortie, histoire, casting, toutes les infos sur la suite tant attendue

Cinq ans après la sortie de Joker, l’antagoniste iconique de DC Comics va revenir de plus belle dans Joker: Folie à deux. Auréole du succès critique et commercial du premier film, Todd Phillips va continuer d’explorer la schizophrénie latente du vilain qui sera incarné de nouveau par l’immense Joaquin Phoenix.

Pour lui donner la réplique, on retrouvera notamment Lady Gaga qui se chargera de camper le rôle d’Harley Quinn. A l’instar du premier volet et de The Batman, Joker: Folie à deux sera indépendant de l’Univers cinématographique DC. A quelques mois de la sortie, voici toutes les informations sur ce film très attendu.

La date de sortie de Joker 2 est connue depuis belle lurette. Le film sera diffusé dans les salles obscures françaises le 2 octobre 2024. Comme le premier volet, il sera “interdit aux moins de 12 ans avec avertissement”, a décrété la Commission de classification des œuvres cinématographiques. Dans l’attente de sa sortie, vous pouvez déjà visionner la première bande-annonce fraîchement dévoilée par la Warner :

🤡Joker Folie à deux : quelle intrigue ?

Que s’est-il passé dans le premier volet ?

Sorti en 2019, Joker s’attarde sur le basculement de l’antagoniste vers la folie et la criminalité. Il dépeint le quotidien marginal d’Arthur Fleck, entre son boulot de clown, sa relation avec sa mère Penny et ses troubles mentaux caractérisés notamment par son rire incontrôlable. Au fil du film, l’homme va progressivement basculer dans une démence meurtrière, cherchant la revanche dans le chaos et la violence.

Après avoir tué trois traders dans le métro, il va devenir le symbole des rejetés de la société, faisant naître un mouvement de protestation contre les élites de Gotham. En consultant le dossier médical de sa mère, il apprend que cette dernière l’aurait adopté et négligé, l’exposant aux sévices de son compagnon. Terrassé par ces révélations, il décide alors de l’étouffer. Une fureur meurtrière qu’il reproduira sur son ancien collègue Randall.

Il se rend ensuite dans l’émission de Murray Franklin qui n’a eu de cesse de moquer de son one-man-show raté au Pogo’s. Au milieu d’émeutes urbaines, il parvient à fuir les policiers et s’invite sur le plateau de l’animateur où il confesse avoir tué les trois traders. Arthur tire ensuite sur Murray et se fait arrêter. Les manifestants grimés en clown le libèrent et l’acclament dans la ville. Pendant ce temps, un casseur tue froidement Thomas et Martha Wayne (les parents de Batman) dans une ruelle. Le film s’achève dans l’asile d’Arkham où le Joker est interné.

De quoi parlera Joker: Folie à deux ?

Le titre du film – Folie à deux – désigne un état où deux individus partagent une croyance délirante commune. Le second volet débutera dans l’asile d’Arkham où le Joker fera la rencontre d’Harleen Quinzel (la future Harley Quinn). Contrairement aux comics (où elle est une thérapeute), il semblerait qu’elle soit également internée. C’est du moins ce que suggère la bande-annonce.

Joker: Folie à deux se focalisera ainsi sur la romance mouvementée et toxique qui naîtra entre Fleck et Quinn, cette dernière éprouvant une véritable fascination pour le vilain. Les deux tourtereaux vont s’efforcer de s’évader de l’asile pour vivre leur amour au grand jour, entre danses endiablées, chant, maquillage clownesque, crimes et crises de démence.

Dans la continuité du premier volet, les couleurs continueront d’illustrer la perception de Fleck et les aléas de sa santé mentale. De même, la musique aura une place de choix dans le long-métrage. Alors qu’on s’attendait à une comédie musicale, le chef opérateur Lawrence Sher s’est montré plus nuancé : “La musique fait partie du film et des personnages, mais je ne sais pas si c’est une comédie musicale. Mais il y a de la musique, comme il y en avait beaucoup dans le premier Joker”.

Si le premier volet mettait l’accent sur la révolte contre les élites et les injustices, Joker: Folie à deux ne semble pas s’attarder sur le sujet d’après le trailer. Il devrait plutôt se concentrer sur la psyché des deux personnages unis dans la folie. “Qu’est-ce qui a changé ?” interroge une voix dans le trailer. “Je ne suis plus tout seul”, lui rétorque le Joker. Une phrase à double tranchant qui illustre aussi bien sa romance naissante que sa schizophrénie dévorante. De quoi donner le tempo de ce film qui s’annonce très prometteur selon les premières critiques.

🎞️Joker Folie à deux : quel casting ?

Auréolé de l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans Joker, Joaquin Phoenix enfilera de nouveau la tenue du clown de Gotham. Cette fois-ci, il partagera l’affiche avec Lady Gaga qui jouera le rôle d’Harley Quinn. La chanteuse, que l’on a déjà vue dans plusieurs films comme A Star Is Born, aura la lourde charge de succéder à Margot Robbie qui incarnait l’anti-héroïne dans le DCEU. Les deux acteurs toucheront de copieux salaires.

Voici le reste du casting connu :

Zazie Beetz : Sophie Dumond

: Sophie Dumond Steve Coogan

Catherine Keener

Brendan Gleeson :

: Jacob Lofland

Harry Lawtey

Ken Leung

Gattlin Griffith

Harry Lawtey

Bill Smitrovich

Troy Metcalf

Mike Houston

Brian Donahue

Jimmy Smagula

Alfred Rubin Thompson

Tim Dillon

George Carroll

Sharon Washington

Leigh Gill

Troy Fromin

