The Thing : une nouvelle adaptation produite par John Carpenter

Près de quarante ans après la sortie du long-métrage original, le réalisateur maître de l’horreur est prêt à revisiter son film culte The Thing. Le magazine Variety révèle en effet que John Carpenter et Blumhouse Productions travaillent sur un projet de nouvelle adaptation.

Crédit : Universal Pictures

Carpenter n’a pas précisé quel serait exactement son rôle dans ce projet. Si on peut deviner qu’il fera partie des producteurs, la possibilité qu’il réalise également le film n’est pas non plus à écarter. Depuis quelques années, le metteur en scène a collaboré à plusieurs reprises avec Blumhouse Productions. Il a notamment produit et composé la musique du reboot d’Halloween sorti en 2018, ainsi que de sa suite Halloween Kills prévue pour 2021.

Le réalisateur de 72 ans n’a pas précisé si cette nouvelle adaptation de The Thing serait bien un reboot, un prequel ou une suite. Il faudra donc être patient pour en apprendre un peu plus sur ce projet. Le premier prequel sorti en 2011 n’avait pas récolté un franc succès. Il serait donc sans doute plus sage de miser sur un remake du célèbre film avec Kurt Russell.

The Thing : du flop à l’oeuvre culte

The Thing est inspiré d’une nouvelle intitulée La Bête d’un autre monde, publié en 1938. Celle-ci avait été adaptée une première fois au cinéma en 1951 avec La Chose d’un autre monde, réalisé par Christian Nyby. The Thing de Carpenter n’avait pas séduit le public et les critiques lors de sa sortie en 1982, mais a connu un regain de popularité lors de sa sortie en vidéo. Il a alors rapidement gagné les qualificatifs de « culte » et « classique », et a inspiré de nombreuses œuvres du genre horreur-fantastique. C’est le cas notamment de Stranger Things. Les showrunners de la série Netflix ont en effet déclaré s’être inspirés du chef-d’œuvre de Carpenter pour la saison 3 du show.

Le développement de cette nouvelle adapation vient tout juste de commencer. Il faudra donc attendre quelques années avant de voir le film sur nos écrans.

