The Walking Dead : la showrunner évoque le tournage des épisodes additionnels

La showrunner de The Walking Dead s’est confiée au sujet du tournage des épisodes additionnels de la saison 10. Malgré les contraintes imposées par les nouvelles règles, elle pense que la crise pandémique a rendu la production plus créative.

Les productions cinématographiques et télévisuelles vont devoir s’adapter à de nouvelles règles de tournage. Mais la showrunner de The Walking Dead Angela Kang ne semble pas trop inquiète. Elle affirme que ces contraintes poussent les équipes à faire preuve de plus de créativité.

Crédit : AMC

À l’occasion du Comic Con at Home, Kang a tenu un discours plutôt positif sur la manière dont la production de The Walking Dead envisage l’avenir de la série dans le contexte de pandémie. « Parfois, les limites qui vous sont imposées mènent à une créativité incroyable. », a-t-elle déclaré. Elle a également indiqué que les scénaristes avaient profité de la période de confinement pour « se plonger dans le travail des personnages ».

Des règles sanitaires encore un peu floues

Angela Kang admet cependant que le tournage des prochains épisodes comportera son lot de difficultés, et prendra certainement beaucoup plus de temps. « Le nombre de personnes que vous avez sur le plateau diminuera probablement, ce qui pourrait signifier que cela prendra un peu plus de temps. Alors au lieu d’avoir 60 personnes sur le plateau, vous en aurez 35 ou 40. ».

N’ayant pas pu terminer le travail de postproduction avant le début de la crise pandémique, AMC a reporté la diffusion de l’épisode final de la saison 10 à octobre. La chaine a récemment annoncé qu’au lieu d’enchainer directement avec la saison 11, elle diffuserait six épisodes supplémentaires début 2021. Ces derniers devraient être tournés d’ici la fin de l’année, mais les conditions imposées par les autorités sanitaires semblent encore floues à Hollywood. « Je sais que l’industrie travaille sur des sortes de directives à l’échelle du secteur en termes de allons-nous apporter des boîtes à lunch et personne ne prend de pause et vous filmez pendant 10 heures et voilà. », a commenté Kang.

La production de The Walking Dead veut prendre son temps

À ce jour, les tournages de films et séries ont beaucoup de mal à reprendre aux États-Unis. Plusieurs productions ont déjà été suspendues, suite à des infractions des règles sanitaires. De son côté, la production de The Walking Dead semble vouloir prendre le temps nécessaire et prioriser la sécurité de ses équipes. « Il est vraiment important pour nous que tout le monde se sente à l’aise pour filmer et que nous soyons en sécurité lorsque nous le faisons, et donc si cela signifie que nous devons changer un peu les choses, ce n’est pas un énorme fardeau pour nous. », a déclaré Angela Kang.

Les fans de The Walking Dead devront donc sûrement être patients pour découvrir ces nouveaux épisodes de la saison 10. La production du film consacré au personnage de Rick Grimes est elle aussi au point mort. L’auteur des comics Robert Kirkman a cependant indiqué que les scénaristes profitaient de ce temps pour travailler sur le script. La série spin-off The Walking Dead : Wolrd Beyond sera quant à elle diffusée à partir du 5 octobre prochain.

