The Walking Dead The Ones Who Live : la fin approche dans le teaser sanglant de l’épisode 5

Teaser sanglant pour l’épisode 5 de The Walking Dead : The Ones Who Live. Le grand final de la série événement approche, Rick et Michonne se préparent face à de nombreuses menaces qui pèsent sur eux et leur amour.

Alors que The Walking Dead : The Ones Who Live arrive dans 2 semaines en France sur Paramount+, l’épisode 5 se dévoile et la fin approche. Il s’agit de l’avant-dernier de la série qui suit les retrouvailles entre Michonne et Rick aux prises avec la Civic Republic Military (CRM). Le spin-off passe donc la seconde à l’approche de son final.

Le final du spin-off The Walking Dead approche à grands pas

Le grand final de The Walking Dead : The Ones Who Live approche et la menace se rapproche de Michonne et Rick qui se sont enfin retrouvés. D’après le teaser, l’épisode 5 posera les bases de la conclusion de ce spin-off que les fans ont attendu pendant des années.

Est-ce qu’une saison 2 est prévue pour poursuivre les aventures du duo ? Peut-être bien, selon les premières déclarations de Scott M. Gimple, le chef de l’univers The Walking Dead. Le créatif espère même une rencontre entre Negan et Maggie, Daryl et Carol, Rick et Michonne dans un spin-off dédié.

On vous laisse avec le teaser de l’épisode 5 qui fait monter la température en marge de sa diffusion, le 24 mars prochain. Pour rappel, le final se tiendra quant à lui le 31 mars prochain avec un épisode appelé The Last Time. Espérons qu’il ne s’agisse pas des derniers moments entre nos amoureux qui se sont enfin retrouvés dans ce monde post-apocalyptique peuplé de Marcheurs.

Un record d’audiences, d’excellentes notes

Depuis son lancement, The Walking Dead : The Ones Who Live est un véritable succès et a battu un record d’audiences pour la franchise. La série est également la mieux notée sur Rotten Tomatoes, loin devant les autres de l’univers. Il faut dire que les équipes d’AMC ont mis très longtemps à faire revenir Andrew Lincoln dans le rôle de Rick. À l’origine, une trilogie cinématographique a été envisagée avant que le projet ne se transforme en série avec Michonne qui partage l’affiche.

La franchise est un énorme carton et l’engouement est toujours présent chez les fans. Véritable poule aux œufs d’or d’AMC, The Walking Dead va se poursuivre à travers de nombreux spin-offs et productions dérivées. Parmi les projets à venir, une saison 2 pour The Walking Dead : Daryl Dixon appelée The Book of Carol.