The Walking Dead : pour son auteur, la série TV pourrait continuer après la fin des comics

En juillet 2019, Kirkman publiait l’ultime numéro du comics The Walking Dead. Les showrunners de la série savent donc qu’il va falloir désormais tout inventer pour créer de nouveaux épisodes. Mais Kirkman estime que son comics leur a déjà fourni assez de pistes narratives.

Dans le dernier numéro, l’auteur a fait un immense saut dans le temps. On retrouve en effet les personnages 25 ans après la mort de Rick. Maggie est devenue présidente du Commonwealth. Carl s’est marié avec Sophia, la fille de Carol morte dans la saison 2 de la série. Michonne est de son côté devenue juge.

Robert Kirkman pense donc que tous ces changements pourraient inspirer les scénaristes de la série pour créer plusieurs autres saisons. Dans une interview accordée au site ComicBook, l’auteur s’est montré même très enthousiaste à l’idée de voir se dérouler toute cette période à l’écran.

The Walking Dead pourrait raconter ce qui précède le dernier comics

« Je dirai qu’il y a beaucoup d’histoires implicites dans le dernier numéro, avec la réunion du chemin de fer, et la colonie à l’ouest s’unissant avec la colonie à l’est. Il y a quelques pensées et notions générales que j’ai pour cela. Si la série arrive à ce stade du comics et que nous décidons de continuer au-delà de cela, je suis un peu excité à l’idée d’en dire un peu plus avec Eugene plus âgé et la juge Michonne. », a déclaré Kirkman.

Il existe bien sûr déjà beaucoup de différences entre le comics et la série télévisée. Le couple Carl et Sophia ne pourrait notamment pas exister puisque les deux personnages sont morts à l’écran. La petite Judith pourrait cependant être l’enfant Grimes dont le rôle pourrait prendre de plus en plus d’importance dans les futures saisons.

Selon l’acteur Jeffrey Dean Morgan (Negan), les showrunners disposeraient encore d’assez de matière pour réaliser trois nouvelles saisons de The Walkingn Dead. S’ils décident d’aller au-delà et d’imaginer les événements qui ont conduit à l’histoire du dernier comics, ce chiffre pourrait bien doubler. En plus de ces futures saisons, la chaîne AMC continue de développer l’univers de The Walking Dead avec un nouveau spin-off intitulé World Beyond, qui sortira à la rentrée prochaine. Une trilogie de films dédiés à Rick Grimes est également en développement.

