The Walking Dead : le film sur Rick Grimes ne sortira peut-être pas au cinéma

Le film The Walking Dead centré sur le personnage de Rick Grimes ne sortira peut-être pas au cinéma. Suite à un conflit entre Universal Studios et les exploitants de salles, le film pourrait devoir se contenter d’une sortie en VOD.

On ignore encore beaucoup de choses sur le film The Walking Dead annoncé l’année dernière, y compris sa date de sortie. Désormais, le doute plane également sur sa diffusion. En raison d’une discorde entre le studio et les salles de cinéma, le film pourrait finalement sauter l’étape du grand écran et se retrouver directement en VOD.

Universal Studios, qui produit le film The Walking Dead, s’est en effet récemment attiré les foudres des chaines de cinéma. En pleine crise pandémique, la société a décidé il y a quelques semaines de sortir le film Les Trolls 2 : Tournée mondiale en VOD, sacrifiant sa diffusion dans les salles obscures. Cette stratégie a provoqué la colère des exploitants, qui ont menacé de ne plus projeter les films Universal Studios.

Les cinémas veulent boycotter les films Universal

Plusieurs d’entre elles ont notamment publié un communiqué officiel dénonçant cette pratique qu’elles jugent « innapropriée ». « Universal a unilatéralement choisi de briser notre compréhension et l’a fait au plus fort de la crise de Covid-19 lorsque notre entreprise est fermée, et que plus de 35 000 employés sont à la maison. (…) Le geste d’Universal n’a rien à voir avec les bonnes pratiques commerciales, le partenariat et la transparence.», ont déclaré d’une même voix plusieurs grands groupes de salles de cinéma tels qu’AMC, aussi présent en Europe.

Si Universal Studios répétait cette démarche, les exploitants de salles pourraient mettre leurs menaces de boycott à exécution. Il est également fort probable que d’autres chaines les rejoignent. Pour l’instant, les autres productions du studio semblent être toujours prévues au cinéma. Universal a simplement annoncé des reports des dates de sortie, comme c’est le cas du dernier James Bond No Time to Die, qui a été repoussé à novembre prochain.

Espérons que les fermetures prolongées des salles de cinéma ne poussent pas Universal Studios à commettre un autre écart. Après la déception d’avoir perdu Rick Grimes dans la série, les fans de The Walking Dead espèrent tous retrouver le shérif sur grand écran.

