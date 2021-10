The Walking Dead : World Beyond nous montre enfin les actions de la CRM

The Walking Dead : World Beyond saison 2 épisode 1 nous a fait des révélations importantes. Diffusé hier, ce premier épisode nous informe sur les méthodes et actions de la CRM.

Attention : ne lisez pas ce qui suit si vous n’avez pas encore visionné le dernier épisode.

C’est au début de la première saison de World Beyond que nous apprenons que la République Civique Militaire (CRM) a elle-même détruit la colonie du Campus et Omaha. La CRM fit sa première apparition dans The Walking Dead au cours de la saison 8.

Forte de ses 200000 individus, ses méthodes sont si violentes que Kublek n’a pu relater ses actions à Huck ou Hope. Elle sait que cela les amènerait à se retourner contre elle et le CRM.

Les méthodes extrêmes de la CRM

La CRM utilise des méthodes quelque peu semblables aux Chuchoteurs, que l’on a suivis dans la série principale. Elle utilise des groupes massifs de walkers afin de mener à bien leurs massacres. Durant l’attaque Omaha, après avoir détruit les fortifications et coupé les communications de la ville avec le monde extérieur ils laissent entrer des colonnes de zombie faire l’essentiel du travail. L’ensemble des 97000 habitants aurait péri.

La colonie du campus d’Omaha, également appelée simplement « colonie du campus » et « l’université », était quant à elle une communauté établie à l’université de l’état du Nebraska à Lincoln. Elle a servi de maison à environ 9 671 personnes. Elle faisait partie de l’alliance des trois, servant de satellite à la ville d’Omaha. Elle aussi fut détruite selon les mêmes méthodes.

Si ses intentions ne sont pas encore totalement clarifiées, la République civique voudrait reconstruire une société sur le modèle du passé. Jusqu’à présent, ils ont une meilleure technologie que quiconque, comme en témoignent leurs hélicoptères, leurs combinaisons futuristes à l’épreuve des morsures et leurs prouesses scientifiques. Ainsi ils travaillent activement à essayer de trouver un remède contre le virus. Pourtant leurs actions ne pourront pas être cachées éternellement de nos jeunes survivants. Et alors que The Walking Dead : World Beyond nous invite à découvrir la construction de nouveaux protagonistes, la saison finale de Walking Dead, en cours de diffusion, ne cesse de nous révéler l’identité profonde de ses personnages .

