The Walking Dead : la virginité d’Eugene confirmée

Josh McDermitt, qui interprète Eugene dans The Walking Dead, vient de confirmer l’information. Le personnage, bien qu’habituellement menteur, a cette fois dit la vérité : il est bel et bien vierge.

C’est dans l’épisode « Acheron : Part II » que le timide personnage fait cette révélation. Eugene subit alors un interrogatoire musclé mené par Mercer, chef de l’armée du Commonwealth. Le militaire est chargé de juger si Eugene et ses amis auront accès à sa communauté, ou non. Ce denier craquera rapidement et, lors d’un long et émouvant monologue, confiera être toujours vierge. Il parviendra finalement à convaincre Mercer de lui accorder l’accès à la République.

Eugene – Crédit : amc.com

Lors du visionnage de l’épisode, il est difficile de savoir s’il dit la vérité. En effet Eugene a la fâcheuse habitude de mentir souvent, et ce pourrait être le cas ici, dans le but d’attirer la sympathie de Mercer. Mais lors d’une récente interview son interprète vient de confirmer que cette fois-ci, Eugene dit bel et bien la vérité.

Josh McDermitt a également déclaré être à l’origine de ce choix scénaristique. En effet, il aurait particulièrement insisté auprès du responsable du contenu de The Walking Dead : Scott Gimple. Ainsi, une scène de sexe impliquant Eugene fut supprimé de la saison 8.

Le comportement d’Eugene rendu un peu plus cohérent

Cette révélation permet de prendre du recul et de contextualiser les scènes passées d’Eugene. Au cours de la huitième saison par exemple, il est surpris en train d’espionner Laura flirtant avec Spencer. Quelques saisons auparavant, il regarde secrètement Abraham et Rosita en train de faire l’amour. Il prétendra alors simplement « apprécier les formes féminines ». Ces actions maladroites sonnent donc bien plus juste, si on prend en compte le fait qu’il n’a jamais eu de rapports sexuels.

Eugene fit sa première apparition dans The Walking Dead pendant la saison 4, lors de l’épisode « Détenus ». Le timide personnage est alors escorté par Rosita et Abraham. Il fit croire à ses deux compagnons qu’il était un éminent scientifique détenant des informations cruciales. En effet, celles-ci permettraient le développement d’un remède qui mettrait un terme à l’épidémie de zombie. On ne sait pas si Eugene survivra à la dernière saison mais ce qui est certain, c’est que ce dernier aura bénéficié d’une longévité exceptionnelle au sein de la série.

