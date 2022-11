The Witcher : La pétition lancée pour le retour de Henry Cavill atteint les 250 000 signatures

La pétition en ligne qui demande à Netflix et aux équipes de production de la série le retour de Henry Cavill (et le licenciement des scénaristes) atteint 250.000 signatures.

257 401. C’est le nombre de personnes ayant signé, jusqu’à présent, la pétition en ligne. Publiée sur change.org, cette initiative milite pour un retour de l’acteur Henry Cavill, dans le rôle du protagoniste principal de The Witcher ainsi que pour le licenciement des scénaristes de la série. Le succès de la pétition, lancée il y a moins d’un mois, illustre la frustration de certains fans face au remplacement de Cavill par Liam Hemsworth à partir de la saison 4.

Henry Cavill dans The Witcher sur Netflix © Netflix

En effet, si l’annonce prématurée du renouvellement de la série pour des saisons 4 et 5, avant même la sortie de la saison 3 prévue pour l’été 2023, devait être synonyme de bonne nouvelle pour les fans, la réaction de ces derniers n’a pas vraiment été celle que Netflix espérait. Les fans de Henry Cavill ont en effet rapidement partagé, sur les réseaux sociaux, leur mécontentement. Les déclarations récentes de celui qui incarnera donc, dans deux ans, Geralt of Rivia, ne sont pas non plus parvenues à satisfaire les amateurs de la série.

Les scénaristes de la série en cause ?

Si le principal concerné n’a pas souhaité livrer sa version des faits, de nombreuses théories expliquent, en partie, le départ de l’acteur principal. Longtemps évoqués, les problèmes d’agenda de Cavill (notamment après sa désignation pour le rôle de Superman) ne seraient plus utilisés pour expliquer le retrait de l’acteur de la série. C’est le scénario de la série qui serait en cause.

Selon les auteurs de la pétition, l’acteur, grand fan des univers d’Andrzej Sapkowski, se serait retrouvé désorienté face aux déviations prises par les scénaristes par rapport à l’histoire originale du roman de l’auteur polonais. Des choix qui auraient poussé Henry Cavill à se retirer du projet. S’il apparaît difficile pour Netflix de faire machine arrière, il sera cependant intéressant de surveiller le nombre de signatures qu’obtiendra finalement la pétition pour savoir si cette dernière aura un impact sur l’audience du programme de Netflix.

Source : cbr.com