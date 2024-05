The Witcher : le trailer de la saison 4 est là, Liam Hemsworth remplace Henry Cavill

Liam Hemsworth dans la peau de Geralt de Riv a enfin droit à ses premières images officielles. Netflix publie un trailer pour la saison 4 de The Witcher, qui n’a toujours pas de date de sortie, avec l’acteur en remplaçant d’Henry Cavill.

Premier trailer pour la saison 4 de The Witcher avec Liam Hemsworth en Geralt de Riv

La vidéo nous montre l’acteur en train de marcher, seul

La saison 4 de The Witcher n’a toujours pas de date de sortie

Vous n’êtes pas sans savoir que Henry Cavill bosse sur l’adaptation de Warhammer pour Prime Video, tournant le dos à The Witcher. C’est désormais Liam Hemsworth qui campe le rôle de Geralt de Riv et après des mois d’attente, voici le premier trailer de la saison 4.

Premières images officielles de Liam Hemsworth en Geralt de Riv

Ça y est, le nouveau Geralt de Riv est là. Pour le plus grand bonheur des fans de The Witcher ? Pas vraiment si l’on en croit les commentaires sous la vidéo de Netflix. Si certains demandent un peu de clémence pour Liam Hemsworth, pas facile de passer après le très populaire Henry Cavill, d’autres n’hésitent pas à parler de version “Wish”. Le trailer est très court et nous montre juste l’acteur, dans une lumière très sombre, en train de marcher. Il porte la fameuse chevelure du Sorceleur avec son médaillon.

Liam Hemsworth fait donc ses débuts en tant que Geralt de Riv pour cette saison 4. Pour rappel, The Witcher tirera officiellement sa révérence lors de la saison 5 et quelques images de l’acteur sur le tournage ont été partagées.

Pourquoi Henry Cavill a quitté The Witcher ?

Les raisons exactes du départ d’Henry Cavill n’ont jamais été partagées. Certaines rumeurs parlent de différends artistiques à propos de la tournure de l’adaptation de la saga littéraire d’Andrzej Sapkowski. D’autres expliquent que l’acteur a préféré renfiler le costume de Superman pour le DCEU… Projet finalement avorté suite à l’échec commercial de Black Adam, long-métrage pensé pour relancer DC Comics au cinéma.

Pour le reste du casting, ça ne change pas puisque Anya Chalotra joue toujours Yennefer tandis que Freya Allan, en ce moment au cinéma dans Baghead et La Planète des singes : Le Nouveau Royaume, incarne Ciri. À noter qu’il n’y a toujours pas de date de sortie pour cette saison 4.