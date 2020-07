The Witcher : qui est le père de Geralt de Riv ?

Crédit : Netflix

Geralt de Riv n’a pas grandi au sein de sa famille comme un petit garçon normal. Sa mère l’a abandonné très jeune pour qu’il devienne un Sorceleur. Pendant sa formation, il a subi des mutations qui lui ont fait gagner des capacités surhumaines afin de chasser les monstres. L’entraînement en question est très dur et sélectif. En effet, seulement trois garçons sur dix survivent. À la fin de la saison 1, dans l’épisode 8 exactement, Geralt de Riv rencontre sa mère Visenna. Il lui en veut de l’avoir fait devenir Sorceleur et veut comprendre ses raisons. La première saison de la série Netflix ne fait pas mention du père de Geralt.

Le père de Geralt de Riv s’appelle Korin

L’auteur de la saga du Sorceleur, Andrzej Sapkowski qui a d’ailleurs signé un accord avec le studio CD Projekt Red, a partagé des détails sur Visenna et le père de Geralt dans le roman « La Route d’où l’on ne revient pas ». Visenna est une druidesse et magicienne. Elle pour mission de vaincre un monstre redoutable lorsqu’elle rencontre en chemin un guerrier blessé du nom de Korin. Visenna le soigne et ils continuent ensemble l’aventure.

Le roman ne mentionne pas spécifiquement qu’ils auront un enfant, mais il se termine par les deux personnages s’embrassant. De plus, Visenna n’est pas une sorcière donc elle peut avoir des enfants. Dans un autre roman, « Le Temps du mépris », Geralt explique que son père était un vagabond et un mercenaire. Sa description correspond donc parfaitement à celle de Korin dans « La Route d’où l’on ne revient pas ». D’ailleurs, l’adaptation de ce roman en bande dessinée explique que Korin est mort peu de temps après avoir rencontré Visenna.

La showrunneuse Lauren S. Hissric a révélé que la saison 2 de The Witcher comportera toujours des flashbacks. Ainsi, nous y découvrirons peut-être davantage d’informations au sujet des parents de Geralt de Riv et plus particulièrement de son père. Le tournage de la deuxième saison débute le 17 août et la diffusion est toujours prévue pour début 2021, mais nous n’avons pas encore de date précise.

Source : Screen Rant