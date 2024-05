La Nintendo Switch 2 embarquerait 12 Go de RAM, le nouveau Geralt de The Witcher se révèle : c’est le récap’

La Nintendo Switch 2 serait dotée de 12 Go de RAM LPDDR5X, les premières images de Liam Hemsworth en Geralt de Riv dans The Witcher révélées, certains joueurs refusent de jouer un samouraï noir dans Assassin’s Creed Shadows : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Hier on découvrait notre test de Stellar Blade, les nouveautés du Patch Tuesday de Windows 11, et le changement d’apparence de Sauron dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Ce vendredi au programme, c’est Nintendo Switch 2, The Witcher et Assassin’s Creed Shadows. Bonne lecture !

Yasuke dans Assassin’s Creed Shadows suscite l’ire de joueurs

© Ubisoft

Depuis la diffusion de la bande-annonce d’Assassin’s Creed Shadows, plusieurs personnes s’insurgent qu’un samouraï noir fasse partie des deux protagonistes jouables de l’aventure. Pour eux, Yasuke n’a pas du tout sa place dans le AAA. Les commentaires douteux affluent sur les réseaux sociaux. Une grande partie d’entre eux semble pourtant ignorer que Yasuke… a véritablement existé et a marqué l’histoire du Japon. Il s’agit du premier samouraï étranger et noir du pays. Lors de la période Sengoku, le chef de guerre Oda Nobunaga en fait un membre de sa garde personnelle en raison de ses capacités physiques et intellectuelles impressionnantes.

Les premières images du nouveau Geralt de The Witcher dévoilées

© Netflix, IMDb

Liam Hemsworth montrait récemment son entraînement intensif sur Instagram pour camper au mieux le rôle de Geralt de Riv. Est-ce que le costume du sorceleur lui convient aussi bien qu’au regretté Henry Cavill ? À vous de vous faire votre avis grâce aux premières photos de Liam Hemsworth en tant que Geralt de Riv que dévoilent Metro et l’agence de photos Splash News. On peut voir l’acteur avec des cheveux blancs, épée à la main, en train de se battre contre Mahesh Jadu (Vilgefortz). Il porte exactement les mêmes vêtements qu’Henry Cavill ainsi que le pendentif de l’École du Loup. Découvrez les clichés dans l’article !

La Nintendo Switch 2 devrait embarquer 12 Go de RAM LPDDR5X

Nintendo Switch 2 (concept) © DR

La prochaine console de Nintendo se fait désirer, mais les rumeurs vont bon train et laissent entrevoir une machine capable de rivaliser, sur certains points, avec la Xbox Series S de Microsoft. C’est la mémoire vive (RAM) qui cristallise l’attention aujourd’hui, avec des leaks évoquant 12 Go de LPDDR5X dans la Nintendo Switch 2, un type de RAM ultra rapide et dernier cri. Cette quantité de RAM constituerait un énorme bond en avant par rapport à la Switch originale, dont les 4 Go limitaient clairement les performances de nombreux titres. Même si la RAM de la Switch 2 ne fonctionnait pas à pleine vitesse, sa bande passante devrait être largement suffisante pour alimenter le processeur.