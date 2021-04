The Witcher, saison 2 : Netflix met en ligne le making-of

The Witcher donne des nouvelles de sa saison 2 – Crédit : Netflix

The Witcher, bien que grande série littéraire bien avant, a été popularisée par l’adaptation vidéoludique de CD Projekt. Autant dire que les fans ont adoré que Netflix soit à la tête d’une série, avec Henry Cavill (Superman) dans le rôle de Geralt de Riv. En une saison, les spectateurs étaient au rendez-vous tandis qu’un spin-off a rapidement été officialisé. Mais la saison 2 de The Witcher est également attendue et beaucoup d’informations sont déjà connues. Et histoire de faire monter la température chez les fans, Netflix leur fait aujourd’hui un beau cadeau. Le making-of de cette seconde saison est désormais disponible, en intégralité, sur YouTube.

La saison 2 se tease dans un making-of

C’est un making-off de la seconde saison de The Witcher 2 qui est désormais disponible. Lauren Schimdt Hissrich, qui dirige la série, explique dedans qu’il aura fallu 158 jours pour terminer le tournage dans 15 lieux différents avec 89 acteurs et 1200 personnes impliquées dans le projet. On découvre dans le making-of les acteurs au boulot, dont Henry Cavill, Anya Chalotra et Freya Allan. The Witcher, saison 2, nous confirme donc que les images sont dans la boîte et qu’elle sera bientôt disponible sur Netflix. Vu le succès de la première saison, l’entreprise sait que les spectateurs sont déjà prêts à retrouver Geralt de Riv.

On sait que la saison 2 a été tournée en Angleterre, aux studios Arborfield à Surrey. La date de sortie prévue est bien pour 2021 car des retards ont eu lieu face à la pandémie de COVID-19. Le tournage avait été stoppé en mars avant de reprendre en avril 2020. Cet arrêt faisait suite à la contamination de Kristofer Hivju, l’un des acteurs de la seconde saison. Quatre autres membres de l’équipe ont également été infectés, poussant la production à stopper, de nouveau, le tournage en novembre 2020. Ce dernier a repris deux semaines plus tard.

La réalisatrice de The Witcher explique que la saison 2 va adapter le troisième livre de la saga littéraire signée Andrzej Sapkowski, ainsi que des éléments du second tome en plus de la collection de nouvelles L’Épée de la providence. La femme a également expliqué qu’il y aurait « beaucoup de nouveaux personnages et histoires et, bien sûr, des monstres ».

Source : CBR