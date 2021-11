The Witcher saison 2 : on découvre une nouvelle arme, et un nouveau monstre !

Netflix a publié un nouvel extrait vidéo de la saison 2 de The Witcher. Lors de celui-ci, on peut voir Geralt affronter un monstre inédit, à l’aide d’une toute nouvelle épée … enflammée.

Alors que la sortie de la saison 2 de The Witcher est sur le point de sortir, Netflix dévoile ici quelques détails intéressants. Geralt, interprété par Henry Cavill qui a touché un salaire impressionnant pour le rôle, se sert évidement de la magie afin de se défendre. Mais, plus intriguant, on peut le voir utiliser une toute nouvelle arme. Le Witcher est bien connu pour son duo d’épées. Celle en acier d’abord, lui sert à affronter les ennemis classiques. Ensuite vient son épée d’argent, lui servant à terrasser certains monstres plus coriaces.

Le Witcher et sa nouvelle épée – Crédit : Netflix/Tweetter

Mais ici, on peut le voir utiliser une épée enflammée. Si on ne sait pas grand-chose quant aux caractéristiques de cette dernière, le rendu visuel est plutôt impressionnant. Lors de ce court extrait vidéo, Geralt affronte également un monstre qui n’avait jusqu’à présent jamais été montré au cours de la précédente saison. D’après le tweet ci-dessous, il s’agit d’un Myriapode, un insecte de grande taille particulièrement agressif. Étonnamment pourvu de cornes, il dispose également d’immenses griffes tranchantes. Geralt se sert d’ailleurs d’un bouclier magique afin de s’en protéger.

New monsters await. Are you ready? ⚔️



Meet. The. Myriapod. #TheWitcher Season 2. December 17. pic.twitter.com/vgpbjGxIpL — The Witcher (@witchernetflix) November 25, 2021

The Witcher saison 2 : sortie le 17 décembre sur Netflix

Les Myriapodes ont été introduits dans les romans Witcher d’Andrzej Sapkowski, il est donc logique qu’ils fassent leur apparition dans la série. Si cet insecte ressemble à ses homologues du monde réel, il est probable que plusieurs Myriapodes se cachent dans les environs. Heureusement, Geralt maitrise la magie et le maniement de l’épée, et n’hésite pas à se servir de l’ensemble de ses compétences afin de l’affronter.

Lors de la deuxième saison du Witcher, Geralt aura un but bien défini. En effet, il devra protéger la princesse Ciri (Freya Allan) des forces nilfgardiennes, mais aussi se méfier du pouvoir incontrôlable qui se trouve en elle. C’est pourquoi Geralt amènera Ciri à Kaer Morhen, la forteresse où il a été formé pour devenir un Witcher. La deuxième saison de The Witcher sera disponible sur Netflix le 17 décembre.

Source : digitaltrends