Thor 4 : Chris Hemsworth vous fait visiter le plateau de tournage dans cette vidéo hilarante

Chris Hemsworth et Taika Waititi emmènent les fans en tournée à travers New Asgard dans une nouvelle vidéo des coulisses, avant la sortie de Thor: Love and Thunder, le 13 juillet.

Hemsworth et Waititi sur le plateau © ET Online

Après une bande-annonce façon Jean-Claude Van Damme, Chris Hemsworth et Taika Waititi ont organisé une petite visite surprise des coulisses de New Asgard dans une nouvelle vidéo, avant la sortie de Thor: Love and Thunder, le 13 juillet prochain.

Le plateau de tournage de Thor 4 en vidéo

New Asgard est l’un des endroits les plus riches et les plus développés du MCU. Connu initialement sous le nom de Tønsberg dans la phase 1 (dans Thor ou Captain America), il est devenu le site des derniers instants d’Odin (Sir Anthony Hopkins) dans Thor: Ragnarok, où il avait fait ses adieux à Thor et Loki (Tom Hiddleston).

Après que les réfugiés Asgardiens aient survécu à l’assaut de Thanos dans Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame nous avait montré que les nouveaux résidents avaient aidé à développer une nouvelle communauté, Valkyrie (Thompson) devenant leur roi. Thor: Love and Thunder revisitera quant à lui la ville une fois de plus, sous un autre aspect.

À lire : Thor 4 : une nouvelle bande-annonce avec les Gardiens de la Galaxie, Gorr et Fat Thor

Dans une vidéo diffusée par ET Online, Hemsworth et Waititi ont parcouru le plateau de New Asgard pendant la production de Thor: Love and Thunder. Waititi montre ainsi un magasin de crème glacée sur le thème de Thanos nommé « Infinity Conez », les promenades en bateau d’Asgardian Tours, etc.

Entre deux plaisanteries, cette vidéo apporte pas mal de petits détails des coulisses du tournage, tout en faisant de nombreux clins d’œil au MCU. Entre l’ampleur remarquable des décors et les blagues de l’acteur et du réalisateur, cette visite vidéo de New Asgard est un moyen idéal de créer un battage médiatique parmi les fans avant la sortie de Thor: Love and Thunder, le 13 juillet.

La vidéo est à retrouver à cette adresse.