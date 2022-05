Thor 4 : nouvelle bande-annonce du prochain film Marvel avec Christian Bale en Gorr

Marvel Studios vient de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce officielle pour Thor : Love and Thunder, avant la sortie du film en juillet. On y aperçoit enfin un Christian Bale presque méconnaissable dans le rôle du dieu Gorr.

Thor: Love and Thunder, Christian Bale en Gorr © Marvel Studios

Après une première bande-annonce sortie le mois dernier, Marvel Studios a dévoilé la bande-annonce officielle (complète) de son prochain film Thor, en pleine finale d’un match de la NBA entre les Boston Celtics et Miami Heat. En plus de présenter plus Jane Foster (Natalie Portman) en tant que Mighty Thor, la bande-annonce nous apporte également un nouvel aperçu sur le méchant Gorr le Massacreur de dieux (Christian Bale), qui proclame sans ambages : « Tous les dieux mourront ». Le ton est donné.

Nouvelle bande-annonce pour Thor: Love and Thunder

Le quatrième film de la franchise Thor est le deuxième à être réalisé par Taika Waititi (après Thor: Ragnarok en 2017). Le film de super-héros reprend après les événements de 2019, après Avengers: Endgame, avec le dieu du tonnerre, Thor Odinson (Chris Hemsworth), jurant de vivre en paix après son épopée avec les Gardiens de la Galaxie.

Love and Thunder mettra avant tout l’ancienne partenaire de Thor à l’affiche, Jane Foster. Pendant ce temps, Valkyrie (Tessa Thompson) devra faire face à la responsabilité qu’est de garder Asgard. Lorsqu’une nouvelle menace émerge sous la forme de Gorr, Thor sera contraint d’arrêter sa petite retraite, faisant appel à Jane et Valkyrie pour tenter de l’anéantir.

Après Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le film Love and Thunder sera le deuxième de Marvel Studios à sortir en salles en 2022. Le quatrième film Thor sera également la sixième entrée sur grand écran de la phase quatre du MCU, après Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Spider-Man: No Way Home et Multiverse of Madness.

Love and Thunder sera lui-même suivi de Black Panther: Wakanda Forever, dont la sortie est prévue le 11 novembre. En plus de cela, d’autres films de Marvel Studios devraient actuellement sortir en 2023, comme Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ou Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Thor: Love and Thunder de Marvel Studios devrait sortir en salles le 8 juillet 2022.