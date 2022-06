Thor 4 : l’entraînement brutal de Chris Hemsworth pour gagner du muscle

L’acteur dispose d’un physique impressionnant ! – Crédit : Marvel Studios

Vous n’êtes pas sans savoir que le MCU poursuit sa construction sur Disney+. En ce moment, les spectateurs découvrent les aventures de Miss Marvel. Mais Disney n’en oublie pas le grand écran avec la sortie prochaine de Thor 4. Chris Hemsworth, qui signera peut-être son dernier film Marvel, souhaite faire plaisir aux fans en repoussant les limites en termes de physique. Le beau gosse australien montre déjà ses muscles dans les vidéos dévoilées du long-métrage et partage son entraînement brutal lors d’une interview pour Disney himself.

Des exercices intenses et précis pendant un an !

Dans Thor 4, le dieu nordique se frotte à Gorr. Un super-vilain effrayant et véritable tueur de divinité incarné par Christian Bale (The Dark Knight). Forcément, mieux vaut dégainer les muscles et on peut le dire, Chris Hemsworth dispose d’un physique imposant en constante croissance depuis le premier film. Pour afficher un tel résultat dans Thor 4, l’homme s’est plié à un entraînement brutal qu’il nous décrit en interview pour Disney.

C’était particulièrement difficile parce que le poids ciblé était bien supérieur à celui atteint auparavant. je n’ai probablement jamais été aussi en forme. Pendant un an, je suis resté à la maison pour m’entraîner et manipuler mon corps comme une marionnette. Plus de natation, d’arts martiaux, on ajustait les calories. C’était une exploration assez drôle. Je suis devenu très massif et en forme mais j’ai dû rester constant quatre mois, ce qui était très dur. J’aime vraiment la musculation. C’est devenu un passe-temps qui me permet de vivre, jouer avec mes enfants, surfer et ce genre de trucs. C’était une corvée à un moment mais désormais, c’est une addiction, j’adore ça. Je n’aime pas nécessairement faire de la musculation pour être toujours comme Thor. C’est brutal pour mon corps avec la quantité de nourriture et ainsi de suite. – Chris Hemworth

Pour découvrir le gros bras de l’acteur dans Thor 4, rendez-vous le 13 juillet au cinéma !

Source : ScreenRant