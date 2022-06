Thor 4 : qui est Mighty Thor, la remplaçante de Chris Hemsworth ?

Thor 4 présente Mighty Thor, une nouvelle version du dieu nordique. Pour préparer la sortie du long-métrage, on vous résume ce qu’il faut savoir de Jane Foster jouée par Natalie Portman !

Une nouvelle version du héros – Crédit : Marvel Studios

Cela n’a échappé à personne. L’ancienne équipe des Avengers laisse place à la nouvelle génération. Sur Disney+, Kate Bishop succède à Clint Barton tandis que Black Widow a passé le flambeau à Yelena Belova. Faucon récupère le bouclier de Cap et Miss Marvel s’annonce comme l’un des leaders de demain. Et si rien n’a été confirmé, Chris Hemsworth semble préparer son départ après des années en tant que Thor. Il faut dire que Thor 4 introduit Mighty Thor, une itération appréciée par les amateurs de comics incarnée par Natalie Portman alias Jane Foster. Mais qui est ce personnage ? On vous résume tout en deux minutes chrono !

Une héroïne aux pouvoirs surpuissants et divins

Jane Foster existe depuis des années dans les comics. Autrefois vulgaire love interest du dieu nordique, le personnage passe d’infirmière à astrophysicienne dans le MCU. Pourtant, elle reste une femme servant de prétexte à une relation amoureuse. Mais tout va changer en tant que Mighty Thor dans Thor 4.

Mighty Thor n’est pas Thor mais une version à part pouvant exister avec celle de Chris Hemsworth. Elle dispose de tous les pouvoirs et capacités de son homologue comme une résistance accrue et une énorme force. L’héroïne maîtrise également Mjolnir mais attention. Si elle lâche l’arme plus d’une minute, elle redevient Jane Foster. Lorsque lance le marteau, il revient de suite dans sa main comme Thor. Elle peut également repousser les projectiles en le faisant tourner rapidement.

Et si vous vous demandez pourquoi Jane Foster peut devenir Mighty Thor, c’est assez simple. Lors de sa venue à Asgard, l’astrophysicienne se montre digne de porter Mjolnir. Malheureusement, un problème se présente à chaque transformation lié à son cancer en phase terminale. Elle perd les bienfaits de son traitement.

Jane Foster est atteinte d’un cancer en phase terminale

Jane Foster, dans les comics, est atteinte d’un cancer en phase terminale. Thor 4 adaptera cette intrigue dans laquelle la jeune femme perd les résultats de son traitement à chaque transformation. L’héroïne préfère se sacrifier pour combattre en tant que Mighty Thor quitte à mettre sa survie en danger. Une approche altruiste digne du personnage.

En tant que personne atteinte par la maladie, Jane Foster permet un regard sans détour sur le cancer. Malgré l’épuisement, elle souhaite se battre pour ses idéaux.

Pour découvrir Mighty Thor, rendez-vous le 13 juillet 2022 au cinéma.