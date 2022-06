Thor 4 sera probablement le dernier film Marvel pour Chris Hemsworth

Thor : Love and Thunder, quatrième opus de la série nous donne rendez-vous le 13 juillet prochain dans les salles obscures. En tête d’affiche, il y aura bien entendu Chris Hemsworth. En revanche, il se pourrait bien qu’il s’agisse de son dernier film.

Thor: Love and Thunder © Marvel

Chris Hemsworth dit que le film Thor: Love and Thunder pourrait bien être son tout dernier film Marvel, avec l’avenir incertain de son personnage au sein du MCU. L’acteur australien avait fait ses débuts chez Marvel Studios avec le film Thor, sorti en 2011. Il était ensuite apparu dans huit autres films du studio.

Fin mai, Marvel Studios avait dévoilé une toute nouvelle bande-annonce officielle pour le film. On y apercevait enfin Christian Bale, presque méconnaissable, dans le rôle du dieu Gorr.

Chris Hemsworth ne rempilera pas après Thor: Love and Thunder

Dans son interview avec Wired, Chris Hemsworth a félicité Waititi pour sa vision « fraîche et amusante » du Dieu du Tonnerre, avant de déclarer qu’il était excité d’aborder le personnage sous un nouvel angle. L’acteur a toutefois admis que Love and Thunder pourrait bien être son dernier film chez Marvel.

Son avenir au sein du MCU est donc incertain. « Love and Thunder pourrait bien être mon dernier film Marvel. Je ne sais pas. C’était une expérience terriblement drôle et farfelue, comme avec tous les films de Waititi » a-t-il dit. « Ça fait dix ou onze ans que je joue ce personnage avec excitation. Chaque film est rafraîchissant, nouveau » a-t-il ajouté.

L’acteur a cependant précisé qu‘il aimerait bien continuer à camper ce rôle pendant des années, en fonction de l’avis de ses fans. « La partie la plus difficile est en revanche d’avoir à se réinventer à chaque fois et de ne rien rendre prévisible », a-t-il dit. « J’adore jouer ce personnage et je continuerai à le faire, mais que si les fans le veulent » conclut l’acteur.

Après tout, l’arrivée de Natalie Portman au sein du MCU sera peut-être l’occasion pour Chris Hemsworth de passer le flambeau à une nouvelle incarnation de son personnage. Le film Thor: Love and Thunder arrivera pour rappel le 13 juillet 2022 dans nos salles obscures.

L’interview de Chris Hemsworth à Wired est à retrouver ci-dessous.