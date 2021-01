MCU : Ces moments des comics qui sont passés à la trappe

Top 10 des différences entre le MCU et les comics – Crédit : Marvel Studios

Depuis près de dix ans sur nos écrans, le Marvel Cinematic Universe (MCU) est plus puissant que jamais. Sa phase 4 vient de commencer sur Disney+ avec la série WandaVision, qui se déroule juste après les événements d’Avengers: Endgame, long-métrage ayant eu droit à sa version rétrogaming. Sans oublier que Marvel Studios a annoncé plusieurs productions Marvel à venir sur sa plate-forme de streaming. Malheureusement pour le studio, il est compliqué d’adapter toutes les histoires sur grand écran, la mythologie des comics étant vaste. L’occasion d’un retour sur ces moments des bande dessinées passés à la trappe dans le MCU.

10/ Les origines de Spider-Man

Extrait du premier film Spider-Man de Sam Raimi – Crédit : Sony

Les origines de Spider-Man ont déjà été traitées deux fois au cinéma. Une première fois chez Sam Raimi avec Spider-Man, la second dans The Amazing Spider-Man de Marc Webb. Mais côté MCU, le héros, désormais incarné par Tom Holland, qui a appris avoir décroché le rôle sur Internet, le personnage a directement été introduit dans Civil War. Aucune scène n’est revenu sur l’origine de ses pouvoirs : on imagine qu’il a été mordu par une araignée radioactive, comme dans les comics, par défaut.

9/ Les amours de Peter Parker

Emma Stone incarnait Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man – Crédit : Sony

C’est encore le Spider-Man de Tom Holland qui nous intéresse ici. Car dans le MCU, un amour majeur de Peter Parker dans les comics n’est jamais apparu, pour le moment. Il s’agit de Gwen Stacy, apparaissant sous les traits d’Emma Stone dans The Amazing Spider-Man de Marc Webb.

Sans oublier Mary-Jane, le plus connu des amours de Peter Parker. Dans le MCU, MJ fait référence à Michelle Jones, incarnée par Zendaya. Un petit clin d’œil bienvenu pour les fans !

8/ Ultron n’est pas la création de Tony Stark

Ultron a des origines différentes dans les comics – Crédit : Marvel Studios

Le MCU n’a pas « respecté » les origines d’Ultron dans Avengers: L’Ère d’Ultron. Car dans le film de Joss Whedon, le vilain a été crée malgré lui par Tony Stark, reprenant entièrement sa personnalité. Du côté des comics, c’est Hank Pym qui est à l’origine du personnage, comme les lecteurs ont pu l’apprendre dans The Avengers #58.

7/ Ant-Man et La Guêpe sont des membres fondateurs des Avengers

Les fondations des Avengers sont différentes dans le MCU – Crédit : Marvel Studios

Les Avengers du MCU étaient composés de Thor, Iron Man, Hulk, Oeil-de-Faucon, la Veuve Noire et Captain America dans le premier film. Pourtant, dans les comics, Ant-Man et La Guêtes sont des membres fondateurs du groupe. Le MCU a fait un choix différent en ajoutant les deux personnages par la suite.

6/ Captain America a rejoint HYDRA

Captain America n’a pas toujours été du bon côté – Crédit : Marvel Studios

HYDRA est l’ennemi historique de Captain America depuis le premier film du MCU. Mais dans les comics, le personnage rejoint le groupuscule et va même jusqu’à tuer Black Widow. Une partie de l’histoire du héros abandonnée dans le MCU mais qui pourrait être traitée dans Doctor Strange 2.

5/ Black Widow n’a pas de romance avec le Soldat de l’Hiver et Œil-de-Faucon dans le MCU

Des romances passées à la trappe dans le MCU – Crédit : Marvel Studios

Dans les comics, Black Widow entretient une relation sentimentale avec le Soldat de l’Hiver et Œil-de-Faucon. Un choix tout autre dans les films du MCU. Car très rapidement, on comprend que le personnage incarné par Scarlett Johansson est la meilleure amie d’Œil-de-Faucon. Quant au Soldat de l’Hiver, il apparaît comme un ennemi récurrent de l’héroïne.

4/ Black Widow était l’ennemie d’Iron Man

Iron Man n’appréciait pas forcément la Veuve Noire, au début – Crédit : Marvel Studios

Autre différence concernant le traitement de Black Widow entre les comics et le MCU. L’héroïne était d’abord l’ennemie d’Iron Man dans Tales of Suspense # 52. Cette dernière comptait voler des informations précieuses sur de l’armement américain au milliardaire.

Œil-de-Faucon accompagne même la Veuve Noire dans son méfait avant que ces derniers ne rejoignent le côté du bien.

3/ Comment Nick Fury a perdu son œil

Nick Fury a perdu son œil d’une autre façon dans les comics – Crédit : Marvel Studios

Nick Fury est un personnage que les fans connaissent extrêmement bien, joué par Samuel L. Jackson. Et entre le MCU et les comics, la façon dont l’homme a perdu son œil diffère. Dans les films, c’est le chat extraterrestre Goose qui en est responsable, griffant le globe oculaire du pauvre homme. Dans les comics, c’est une grenade lors de la Seconde Guerre mondiale.

2/ Loki a tenté d’assassiner son frère Thor dans leur enfance

Loki et Thor, frères ennemis – Crédit : Marvel Studios

Loki et Thor sont des frères ennemis et le premier aura tenté de tuer le second dans leur enfance. Un moment qui n’a pas été adapté dans le MCU, contrairement aux comics. Une rancœur remontant à l’enfance et teintée de violence que les films ont passé sous silence, préférant en rire dans différents échanges entre les frères.

1/ Planet Hulk n’a pas été adapté

Thor: Ragnarok a occulté les événements de Planet Hulk – Crédit : Marvel Studios

C’est un comics que les fans espéraient voir dans Thor: Ragnarok, celle de Planet Hulk. Le film a finalement décidé d’adapter tout l’arc de Thor, plutôt que celui du géant vert. Dans Planet Hulk, Bruce Banner est capturé et envoyé comme gladiateur sur Sakaar. Hulk devient même père et mari dans ce comics. Finalement, Thor: Ragnarok a uniquement conservé la partie sur son rôle forcé de gladiateur.

Source : CBR