Thor : Odin dévoile les noms des plus grands guerriers d’Asgard

Odin vient enfin de divulguer la liste des plus grands guerriers d’Asguard mais prive son fils Thor de cette information cruciale.

Ce n’est plus un secret pour personne : Asgard est le domaine divin des plus grands guerriers nordiques, connus pour leur puissance et leurs pouvoirs. Et même si Thor est désormais le maître des lieux, son père refuse obstinément de lui donner ce renseignement, pourtant précieux. Derrière ce secret, se cache une volonté de protéger son fils, qu’il ne juge pas encore prêt à affronter de nombreuses menaces. Cela complexifie une nouvelle fois leurs relations, déjà houleuses.

Beta Ray Bill ♯ 2 : Odin cache encore de précieux secrets – Crédit : Marvel Comics

Odin dévoile ainsi que les gardes postés devant le portail menant au royaume du feu sont les guerriers les plus aguerris et les plus combatifs du royaume. Car ce dernier refuse que quiconque s’aventure dans cet endroit extrêmement dangereux.

Des guerriers invincibles

Odin est formel quant aux pouvoirs des gardiens du portail. « J’ai missionné les guerriers les plus endurcis d’Asgard pour protéger le passage. Ils ont reçu l’ordre de ne laisser passer personne, et dans les deux sens » dévoile ce dernier. Chacun de ces gardes possède d’ailleurs sa propre armure, disposant également d’un bâton chargé d’énergie. Lorsque Beta Ray Bill se présente à eux, ils le mettent en garde sur les conséquences d’un passage vers le royaume du feu. Si ce dernier devait revenir métamorphosé et le cœur carbonisé, ils n’hésiteront pas une seule seconde à s’occuper de lui.

C’est la première fois que cette « bridage spéciale » fait son apparition aux yeux des lecteurs. En effet, si Thor apprenait leur existence, rien ne l’empêcherait des les employer à une toute autre fin. Ainsi Odin préfère se montrer prudent sur le sujet, pour ne pas éveiller les soupçons et les convoitises. Et si Beta Ray Bill devait mourir sous leur joug, la situation pourrait déraper entre Thor et son père, jusqu’à un point évident de non-retour.

La présence des gardiens n’est pas le seul secret d’Odin. En effet, celui-ci continue de cacher de nombreux éléments à son fils, préférant préserver ses plans pour le moment. On se demande désormais quand Odin décidera de se confier à Thor. Si Beta Ray Bill revenait du royaume du feu métamorphosé, Odin serait dans l’obligation de tout expliquer à sa progéniture. Ainsi, nous ne sommes peut-être pas si loin de cette scène d’affrontement dans les prochains épisodes. Sauf si Thor découvre la supercherie par ses propres moyens. Affaire à suivre…

