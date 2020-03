Thor : tout le monde a raté cet easter egg en référence à X-Men dans Le Monde des ténèbres

Oui, il y a un easter egg très bien caché dans Thor : Le Monde des ténèbres. Tellement subtil que vous l’avez manqué. Et pourtant, il fait référence à X-Men. Dans quelle scène le réalisateur l’a-t-il donc placé ?

Crédit : Marvel

Pour vous rafraîchir la mémoire, Thor : Le Monde des ténèbres de 2013 (phase 2 de Marvel) est la suite du film Thor sorti en 2011. Le dieu de la foudre quitte Asgard pour aller combattre un dangereux ennemi et ainsi sauver la Terre (Midgard) et les neuf mondes. N’hésitez pas à consulter notre critique pour plus de détails. Pour en revenir à l’easter egg, ce sont nos confrères de ScreenRant qui l’ont découvert dans le film réalisé par Alan Taylor.

Les X-Men bientôt aux côtés des Avengers ?

Marvel a toujours voulu introduire les X-Men dans le MCU. D’ailleurs, un crossover réunissant les Avengers et les X-Men autour des Guerres Secrètes a fuité il y a déjà quelques mois. Pour rappel, Marvel a récupéré les droits des X-Men et des 4 Fantastiques en 2019 donc ce n’est plus qu’une question de temps avant de voir les mutants rejoindre nos héros.

Donc, avant 2019, Marvel n’avait pas encore les droits cinématographiques des X-Men, mais ça ne l’a pas empêché de glisser des easter eggs par-ci par-là dans ses films. En 2008, le tout premier film Iron Man contenait une référence à l’avion Blackbird SR-71 des mutants. Tandis que celui-ci était bien évident, tout le monde a manqué l’easter egg dissimulé dans Thor : le Monde des ténèbres.

L’easter egg de Thor : le Monde des ténèbres

Cet easter egg est donc caché dans la scène où le physicien Erik Selvig essaie d’expliquer les théories de l’évènement cosmique appelé « la Convergence » à des détenus de l’asile dans lequel il est interné. Cette scène est d’ailleurs celle de la fameuse apparition de Stan Lee en tant que patient de l’asile suivant les explications d’Erik Selvig. Le tableau derrière le physicien est rempli de notes en référence au Multivers à l’exception d’une faisant référence à un phénomène appelé « la Faille », une fissure de l’espace-temps créée à la fin de la guerre entre Kree et les Shi’ar menés par le super-vilain Vulcain de la franchise des X-Men.

La scène de Thor : le Monde des ténèbres est donc une référence à l’un des mutants de niveau Oméga, le super-vilain Vulcain. Cet easter egg ne confirme pas pour autant si « la Faille » jouera un rôle dans les prochains films du MCU, à savoir Doctor Strange 2 et les Gardiens de la Galaxie vol. 3.

Source : ScreenRant