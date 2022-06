Titanic : la version remasterisée du film en 4K HDR débarquera au cinéma en 2023

Sorti le 7 janvier 1998, Titanic de James Cameron va avoir droit à sa version remasterisée. Deadline indique qu’une réédition du film sortira au cinéma le 10 février 2023 en 4K et en HDR, pile à temps pour la Saint-Valentin. Il devrait ensuite être disponible sur Disney+ en France.

Titanic © 20th Century Fox, Paramount Pictures, Lightstorm Entertainment

Plus de 25 ans après sa sortie, Titanic s’apprête à retourner dans nos salles obscures. Une version remasterisée du blockbuster de James Cameron sortira au cinéma l’année prochaine, juste à temps pour la Saint-Valentin. L’information provient de Deadline, qui indique que le film sera diffusé à l’international à partir du 10 février par Disney.

Titanic, remasterisé en 4K et HDR au cinéma

Selon le rapport de Deadline, le film de James Cameron sera remasterisé une nouvelle fois en 3D, mais aussi en 4K et HDR. Le partenaire producteur de longue date de Cameron, Jon Landau, aurait montré un aperçu de cette version remasterisée à CineEurope, mercredi dans l’après-midi. Sa sortie en salles serait prévue pour la Saint-Valentin de l’année 2023.

Titanic est l’un des plus gros succès ciné au monde avec des recettes gargantuesques estimées à 2,2 milliards de dollars. Il est resté au sommet du box-office pendant des années jusqu’à ce qu’Avatar, un autre succès de Cameron, ait battu pratiquement tous les records en 2009 (2,8 milliards de dollars). Entre les deux films se trouve Avengers: Endgame, de Marvel.

Cette nouvelle fait suite à une autre annonce de Disney datant du CinemaCon en avril dernier, où Avatar sortira lui aussi dans une réédition remasterisée, le 23 septembre. Cela se fera juste avant la sortie d’Avatar: The Way Of Water, qui devrait normalement sortir mi-décembre dans nos salles obscures.

Pour rappel donc, la version remasterisée de Titanic devrait sortir au cinéma le 10 février 2023. Elle pourrait bien être proposée ensuite sur Disney+ en France et sur Paramount+ Outre-Atlantique. Le film original est actuellement disponible sur plusieurs services de streaming, incluant Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ ou YouTube.

