Transformers : le dessin animé de 1984 est disponible gratuitement sur YouTube

Vous allez pouvoir vous replonger dans l’univers des Transformers 37 ans après la sortie du dessin animé. Souvent appelé Transformers : Generation 1, le dessin animé original est composé de 4 saisons pour un total de 98 épisodes. Il a été diffusé du 17 septembre 1984 au 11 novembre 1987. Le dessin animé a d’ailleurs été coproduit par Marvel et Sunbow Productions avec le studio d’animation japonais Toei.

Les Transformers en 1984 – Crédit : Marvel Productions

Les 16 épisodes de la première saison sont disponibles gratuitement sur YouTube. Ils ont été mis en ligne sur la chaîne Hasbro Pulse qui partage régulièrement du contenu pour les fans en rapport avec Transformers, Marvel et Star Wars. D’ailleurs, le prochain film de la franchise annoncé début 2020 s’appelle Transformers : Rise of the Beasts et il sortira en 2022. C’est la suite de Bumblebee sorti en 2018.

Une nouvelle saison de Transformers sera disponible gratuitement chaque semaine

Les 16 premiers épisodes de Transformers : Generation 1 ne sont pas les seuls que vous pourrez visionner. En effet, Hasbro Pulse a confirmé qu’une saison sera disponible chaque week-end. Le dessin animé sera donc entièrement disponible en ligne dans 4 semaines. La totalité des 98 épisodes sera partagée.

Les Transformers étaient d’abord des jouets vendus au Japon. Les robots pouvaient se transformer en n’importe quel objet, que ce soit des lecteurs de cassettes, des voitures ou même des véhicules militaires. Néanmoins, les enfants n’avaient aucune histoire sur laquelle se baser et les jouets n’étaient pas particulièrement populaires.

Par la suite, la société américaine Hasbro a découvert ces jouets et, « dans le cadre du marketing de la nouvelle gamme de jouets robots, Hasbro a travaillé avec Marvel Comics et Marvel Productions pour développer une bande dessinée et un dessin animé afin de créer une mythologie ». Depuis, les Transformers ont connu un gros succès dans le monde. Aujourd’hui, les produits dérivés de Transformers sont très nombreux et variés. Il y a des jeux vidéo Transformers, d’innombrables jouets, des jeux de société et même un jeu de cartes à collectionner.

