Transformers : où voir les films et dans quel ordre chronologique ?

La chronologie est importante dans les franchises. La preuve avec le Marvel Cinematic Universe qui demande un ordre précis de visionnage entre les films et les séries. La saga Transformers, qui compte actuellement 7 films, n’échappe pas à la règle. Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les films Transformers ? Voici l’ordre chronologique à privilégier !

🤖 Dans quel ordre chronologique suivre les films Transformers ?

Transformers : Rise of the Beats a dévoilé sa bande-annonce. Il s’agit du 7ème film de la franchise qui prend suite après le 6ème, Bumblebee tout en faisant office de reboot, vous suivez ? Après Rise of the Beats, la franchise va avoir droit à un film d’animation avec Transformers : Le Commencement, dont la sortie est prévue pour le 23 octobre 2024 au cinéma. Comme son nom l’indique, ce dernier fera office de préquel à la saga, et racontera comment Optimus Prime et Mégatron sont devenus ennemis.

La chronologie des films Transformers étant fragmentée, voici l’ordre dans lequel voir les différents films en live-action, puisque nous ne prenons pas en compte les productions animées. Entre parenthèses est indiquée l’année à laquelle se déroule l’intrigue dans l’univers, il ne s’agit pas de la date de sortie !

Bumblebee (1987) Transformers : Rise of the Beasts (1994) Transformers (2007) Transformers 2 : La Revanche (2009) Transformers 3 : La Face cachée de la lune (2011) Transformers 4 : l’âge de l’extinction (2016) Transformers 5 : The Last Knight (2021)

🎥Où voir les films de la franchise Transformers ?

Les films Transformers 1 à 5, ainsi que Bumblebee sont disponibles sur Paramount+. En revanche, le film Rise of the Beasts sorti en 2023 est disponible uniquement en VOD sur Canal, ou Prime Video.

