Trottinette électrique : Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, 1S et Essential, laquelle acheter en 2020 ?

Xiaomi complète sa gamme de trottinettes avec trois nouveaux modèles, les Mi Electric Scooter 1S, Essential et Pro 2. Trois modèles qui viennent refondre la gamme en profondeur et surtout occuper tous les segments du marché.

Mi Scooter Pro 2 – Crédit : Xiaomi

La Mi Scooter Pro a déjà un an. Il était temps pour Xiaomi de renouveler la star des trottinettes électriques. Voici donc la Mi Scooter Pro 2. Et le constructeur chinois en profite pour remplacer également la Mi Scooter lancée il y a bientôt trois ans. Celle-ci est déclinée en deux modèles : l’Essential et le 1S. Objectif de la marque, ne pas laisser de répit à la concurrence et surtout l’attaquer sur toutes les gammes en proposant des trottinettes adaptées à chaque usage. De facto, ces deux modèles sont moins performants que la Mi Scooter Pro 2, mais ils sont également moins onéreux. Abordons tout de suite la partie tarifaire, cette gamme 2020 s’échelonne de 299 € à 499 €, de quoi satisfaire de nombreuses bourses.

Mi Electric Scooter Pro 2, le haut de gamme ultrapuissant

La Mi Electric Scooter Pro 2 constitue l’évolution logique du Mi Electric Scooter Pro que nous avions testé à l’été 2019. À première vue, difficile de différencier les deux générations. Côté structure, on a droit aux mêmes spécifications : 1130 x 1180 x 430 cm pour 14,2 kg sur la balance. Pas de nouveauté côté technique non plus. Xiaomi réutilise le moteur de 300 Watts et la batterie du Mi Electric Scooter Pro pour des performances théoriques identiques : 45 km d’autonomie et une vitesse de pointe (bridée) de 25 km/h.

Mi Scooter Pro 2 – Crédit : Xiaomi

Où sont donc les nouveautés ? Et bien elles se nichent dans les détails. Ainsi, on a un nouveau feu arrière plus imposant et groupant trois leds. Les bandes réfléchissantes, peu efficaces, ont été remplacées par des réflecteurs orange. Enfin des renforts ont été installés sur les garde-boue. Rien d’autre ne change et c’est assez dommage. Un poids plus contenu et un pliage plus compact auraient été des améliorations bénéfiques pour ce modèle.

Mi Scooter Pro 2 – Crédit : Xiaomi

À noter également que Xiaomi fait toujours l’impasse sur la suspension physique. Les soubresauts du bitume ne sont absorbés que par les roues gonflées. Une technique qui fonctionne parfaitement, mais laisse l’utilisateur tributaire d’une éventuelle crevaison. Et c’est une vraie galère à réparer sur une trottinette électrique. À 499 €, la Mi Electric Scooter Pro 2 reste dans la continuité du Mi Electric Scooter Pro, affiché au même tarif à son lancement. Une trottinette qui saura s’adapter à toutes les situations et qui ne rechignera pas à la tâche. Idéale pour les longs trajets.

Mi Electric Scooter 1S, un modèle moyen et trop cher

En milieu de gamme, Xiaomi occupe le terrain avec la Mi Electric Scooter 1S. Une trottinette qui est physiquement un copier-coller de la Mi Electric Scooter Pro 2. Seul l’intérieur de la machine change. Si elle est donnée pour une vitesse max de 25 km/h, son autonomie est réduite et chute à 35 km. La batterie est donc plus petite et son moteur aussi est moins puissant. On passe ici à 250 Watts.

Mi Scooter 1S, trop chère – Crédit : Xiaomi

La capacité de franchissement de la 1S est donc moindre. Si la Pro 2 peut gravir une côte à 20%, la 1S est limitée à celles de moins de 14%. Autant de différences mécaniques qui se retrouvent trop légèrement sur la facture qui ne baisse que de 50 € pour atteindre 449,99 €. À notre avis, ce tarif ne nous semble pas juste. Les sacrifices concédés sont trop importants. Autant ajouter 50 € et profiter du plein potentiel d’une Pro 2. Sans l’avoir testé difficile de la brimer, mais sur le papier elle ne fait pas rêver.

Mi Electric Scooter Essential, la trottinette urbaine à prix plancher

Mi Scooter Essential, le meilleur rapport qualité/prix – Crédit : Xiaomi

Enfin, la Mi Electric Scooter Essential est, comme son nom l’indique, un concentré des basiques de la trottinette électrique. Une sorte de Mi Electric Scooter – que nous avions retesté après 1200 km – rebadgée, mais avec un affichage numérique ! Son poids est d’ailleurs quasi le même puisqu’elle pèse 12 kg, contre 12,5 kg pour la Mi Electric Scooter (Mijia M365) première du nom. Plus légère que son aînée, elle offre une autonomie de 20 km et une vitesse de pointe de 20 km/h. Des performances limitées, mais qui conviendront pour un usage citadin, voire même mixte avec transports en commun au milieu du parcours. La bonne nouvelle, c’est son prix : 299 €. Un prix d’appel qui ne manquera pas d’attirer le chaland.

Ces Mi Electric Scooter Pro 2, 1S et Essential seront disponibles dès la deuxième quinzaine d’août.