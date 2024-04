Trottinettes électriques : le Code de la route doit être respecté, les règles sont strictes

© Envato

Un décret publié en mars exige que les trottinettes électriques respectent les mêmes règles que les vélos

Le Code de la route est donc appliqué pour les utilisateurs de ces deux roues

D’autres règles s’appliquent si vous conduisez une trottinette électrique

Avec les trottinettes électriques, on ne sait pas sur quel pied danser. Paris a définitivement banni ces deux roues, du moins en libre-service, et pas toujours facile de comprendre les règles qui régissent leur utilisation. Face à de nombreux accidents, dont certains mortels, un décret publié dans le Journal officiel, le 23 mars dernier, exige désormais que les trottinettes électriques respectent le Code de la route.

Les trottinettes électriques doivent respecter les mêmes règles que les vélos

Ce sont les règles appliquées aux vélos qui le sont pour les conducteurs de trottinettes électriques. Cela veut donc dire qu’il faudra respecter les mêmes panneaux sous peine de verbalisation. L’objectif est simple, permettre une meilleure circulation et réduire les accidents. Mais ce n’est pas tout puisque les gyropodes ont les mêmes obligations, tout comme les hoverboards et monoroues.

Si la Sécurité routière passe la seconde, c’est parce que la trottinette électrique est un moyen de locomotion de plus en plus prisé, notamment dans les grandes villes. Par exemple, ces deux roues circulent sur les pistes ou bandes cyclables, comme les vélos, et il leur faut respecter la signalisation du double-sens. À moins d’un panneau “Cédez le passage”, il est interdit de griller un feu rouge.

Comme l’indique le gouvernement sur son site ecologie.gouv.fr, les trottinettes électriques et autres deux roues sont entrés dans le Code de la route depuis fin octobre 2019. Il ne suffit plus d’enfourcher un engin puis de se lancer sur la route, il existe des règles précises à respecter. Par exemple, il est interdit de conduire une trottinette électrique pour les utilisateurs en dessous de 14 ans.

Éviter les accidents dramatiques en trottinette électrique

Si l’on aperçoit parfois deux personnes à bord d’une même trottinette électrique, c’est également interdit en plus d’être extrêmement dangereux. En 2022, comme le rapporte Le BFMTV, deux mineurs à bord de l’un de ces engins ont été mortellement fauchés dans le 2ème arrondissement de Lyon. Ils circulaient sur une voie de bus. Un bien triste exemple de la nécessité de règles pour les trottinettes électriques dans le but d’éviter ces dramatiques faits divers.

De plus, la vitesse maximum des trottinettes électriques est limitée à 25 km/h et ne doit pas être bridée. L’utilisateur doit porter un équipement rétro-réfléchissant de nuit ou en cas de faible visibilité, la journée. Il doit également y avoir un avertisseur sonore, des feux avant et arrière, des bandes réfléchissantes arrière et latéraux et un système de freinage.