Uber : êtes-vous un bon passager ? Voici comment connaître votre note

Sur Uber, il est possible de noter votre chauffeur après une course. Mais saviez-vous que ce dernier pouvait également vous évaluer ? Voici comment connaître votre moyenne générale.

Sur les applications de VTC ou de livraison, il est d’usage de noter votre chauffeur ou le coursier qui a acheminé votre commande. C’est ainsi le cas sur Uber. Après une course, vous pouvez laisser une évaluation à votre conducteur. Si vous êtes totalement satisfait du service fourni, vous serez tenté de lui octroyer cinq étoiles. En revanche, si un problème est survenu pendant le trajet (incivilités, conduite agressive, gestes déplacés, etc), une mauvaise note (voire un signalement auprès d’Uber) sera appropriée.

Chose souvent insoupçonnée, le conducteur peut également vous noter à l’issue d’une course. Et si vous avez une mauvaise évaluation, cela pourra décourager les chauffeurs Uber de vous transporter à l’avenir. Pour éviter d’en arriver là, il suffit d’être poli et respectueux, de ne pas salir la voiture et d’éviter de claquer la portière en repartant. La ponctualité et le respect du lieu indiqué lors de la prise en charge seront également appréciés. Mettez également votre ceinture de sécurité et portez votre masque dans votre Uber tant que les mesures sanitaires l’exigeront.

Uber : comment connaître sa note

Vous souhaitez connaître votre moyenne générale ? Rien de plus simple :

Lancez l’application Uber puis touchez votre avatar en haut à droite.

Vous pourrez alors découvrir votre note à côté de l’étoile.

Sachez qu’il est en outre possible d’avoir un aperçu plus précis des notes qui vous ont été attribuées. Pour ce faire accédez aux paramètres après avoir cliqué sur votre avatar. Scrollez ensuite vers le bas pour trouver la section Confidentialité.

Touchez ensuite la rubrique Centre de gestion de la confidentialité .

. Ensuite, scrollez légèrement vers la droite et cliquez sur la section nommée « Souhaitez-vous voir un récapitulatif de votre utilisation d’Uber ? »

Cliquez ensuite sur Consultez le récapitulatif.

Faites défiler l’écran vers le bas jusqu’à trouver la section Notes. Cliquez sur Afficher mes notes.

Uber précise : « Votre note correspond à la moyenne des notes que vous avez reçues de la part des chauffeurs. Elle est basée sur un total de 5 étoiles. Les notes sont anonymes. Ni vous ni votre chauffeur ne verrez les notes individuelles reçues ».

À lire > Uber va livrer des repas en voiture autonome début 2022