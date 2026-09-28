Ubisoft offre l’un de ses plus gros jeux pour toujours, et le chrono expire aujourd’hui

Pour fêter ses 40 ans, Ubisoft laisse chacun ajouter gratuitement et définitivement l’un de ses piliers multijoueur à sa bibliothèque PC. L’offre s’éteint ce lundi 28 septembre à 15 h, heure de Paris.

Pour ses 40 ans, Ubisoft ouvre grand les portes de sa boutique PC et laisse repartir l’un de ses jeux phares sans passer à la caisse.

Fondé en 1986 en Bretagne par les frères Guillemot, l’éditeur français souffle ses quarante bougies en distribuant les cadeaux. Après Ghost Recon Future Soldier offert cet été et un accès temporaire à The Division 2, Ubisoft a réservé le morceau le plus copieux pour la fin : For Honor, son jeu de combat médiéval à l’arme blanche, désormais gratuit à conserver sur Ubisoft Connect. Encore faut-il se présenter à la porte avant la fermeture.

For Honor gratuit sur PC : la marche à suivre avant 15 h

La manœuvre prend deux minutes. Il suffit de se connecter à son compte Ubisoft (la création est gratuite), puis de réclamer For Honor Édition Standard depuis la page dédiée de l’Ubisoft Store ou directement dans le lanceur Ubisoft Connect. Le jeu rejoint alors la bibliothèque du compte, sans date de péremption.

Quelques restrictions s’imposent. L’opération concerne uniquement les PC sous Windows, via la boutique d’Ubisoft : Steam, l’Epic Games Store et les consoles restent à l’écart. Les possesseurs de Steam Deck et de machines Linux passeront aussi leur tour, puisque le jeu a abandonné leur prise en charge cette année pour des raisons d’anticheat. Une connexion Internet reste indispensable pour jouer.

Un jeu de combat médiéval qui refuse de rendre les armes

Développé par Ubisoft Montréal, For Honor a débarqué le 14 février 2017 sur PC, PS4 et Xbox One. Son principe tient du ballet d’escrime : on oriente sa garde, on lit la posture de l’adversaire, on frappe au millimètre. Chevaliers, Vikings, samouraïs et guerriers Wu Lin s’y étripent en duel, en 2 contre 2 ou dans de vastes mêlées à 4 contre 4 comme le mode Dominion, avec une campagne solo en prime.

L’édition offerte donne accès au jeu de base et à 14 héros, sur une quarantaine de combattants au total. Le reste se débloque en jouant ou en passant à la caisse.

Près de dix ans après son lancement chaotique, le titre respire encore. Sa saison 3 de l’Année 10, baptisée “Traque sanglante”, a introduit le 10 septembre un mode Dominion classé. Ce cadeau d’anniversaire tombe donc à pic pour regarnir des rangs clairsemés… et rappeler que certains duels se gagnent à la dernière seconde.