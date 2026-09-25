Google Photos ajoute une fonction essentielle pour vos images sensibles

Google Photos dispose désormais d’un outil de masquage qui permet de cacher facilement les informations sensibles présentes sur vos photos avant de les partager. D’autres nouveautés arrivent, dont une garde-robe numérique pour composer des tenues à partir de vos vêtements.

© Gemini / Tom’s Guide

Google Photos enrichit régulièrement sa panoplie d’outils pour vous aider à organiser, modifier et partager vos souvenirs. Une mise à jour en cours de déploiement sur Android vient ajouter une fonction qui manquait cruellement à l’appel jusqu’ici. Les utilisateurs peuvent désormais dégainer un outil de masquage lorsqu’ils ont besoin de flouter les informations sensibles qui apparaissent sur leur photos.

Google Photos améliore ses outils d’édition

Numéro de carte bancaire, carte d’identité, plaque d’immatriculation, adresse, informations confidentielles sur une capture d’écran… Autant de données que vous pouvez désormais masquer facilement avant un éventuel partage, sans avoir recours à une application tierce. Le nouvel outil d’annotation propose également des curseurs plus précis pour ajuster l’épaisseur de vos croquis, ainsi que de nouvelles polices pour faire ressortir vos textes.

What’s new in Google Photos? 5 updates to make the most of your summer memories:



✨ Photos in Gemini Spark: Select, edit, and share the best moments with a single prompt

🎞️ Moods: Add 35mm film or 2000s digicam vibes that adapt to each photo

👚 Wardrobe: Automatically catalog… pic.twitter.com/BQePePWiqr — Google Photos (@googlephotos) September 24, 2026

D’autres outils de retouche dopés à l’intelligence artificielle sont également en cours de déploiement, mais pas sur tous les marchés :

Wardrobe analyse vos photos pour repérer les vêtements que vous portez et les regrouper dans une garde-robe numérique, laquelle vous permettra de composer de nouvelles tenues et de les essayer virtuellement (disponible uniquement aux États-Unis, en Inde et au Brésil sur Android et iOS).

Moods permet d’appliquer différents styles rétro à vos photos, avec notamment des rendus inspirés du cinéma d’antan (pellicule 35 mm) et des appareils photo numériques des années 2000 (disponible dans le monde entier sur Android).

15 nouveaux modèles Remix : de nouveaux effets créatifs pour “transformer vos souvenirs en moments dignes d’un tapis rouge, en cartes d’anniversaire originales, en photos de photomaton et bien plus encore”, promet Google (disponible seulement dans certains pays sur Android et iOS pour les utilisateurs majeurs).