Disney+ fait encore grimper la facture : voici les nouveaux tarifs qui inquiètent l’Europe

Depuis le 23 septembre, l’abonnement Premium de Disney+ coûte 13 % de plus outre-Atlantique. En France, la grille tarifaire tient bon depuis un an, mais le précédent de 2025 incite à garder un œil sur sa facture.

L’abonnement Disney+ continue sa lente ascension tarifaire, et chaque rentrée apporte son lot de nouveaux prix. © Shutterstock

Le rituel revient avec la régularité d’une horloge suisse. Révélée par Bloomberg, la nouvelle grille américaine de Disney+ figure désormais noir sur blanc dans le centre d’aide de la plateforme. La formule Premium, sans publicité et en 4K, passe de 18,99 à 21,49 dollars mensuels. L’offre avec réclames grimpe plus discrètement, de 11,99 à 12,49 dollars. Les nouveaux inscrits règlent le nouveau tarif sur-le-champ. Les abonnés en place le découvriront sur une facture émise à partir du 21 octobre.

Disney+ Premium : un tarif quasiment doublé en trois ans

Fin 2022, le forfait sans publicité s’affichait à 10,99 dollars. Il vaut aujourd’hui presque le double.

Hulu, l’autre service de streaming du groupe aux États-Unis, subit exactement la même majoration. L’offre couplée Disney+ et Hulu sans publicité se hisse quant à elle à 21,99 dollars, soit 50 cents de plus qu’un seul des deux services. Difficile de rêver incitation plus appuyée : Disney aimante ses clients vers le forfait groupé, plus rentable et plus dissuasif au moment de résilier. Avec un Premium à 26,99 dollars chez Netflix, le mastodonte de Burbank sait qu’il conserve une marge de manœuvre.

Prix Disney+ en France : de 6,99 à 15,99 euros, jusqu’à quand ?

Chez nous, la carte reste intacte. Le Standard avec publicité coûte 6,99 euros par mois, le Standard 10,99 euros et le Premium 15,99 euros. En paiement annuel, comptez 109,90 euros ou 159,90 euros.

Ces montants datent de la dernière révision, entrée en vigueur en septembre 2025 pour les nouveaux abonnés puis répercutée sur les comptes existants début octobre. L’addition avait alors pris un euro sur les deux premières formules et deux euros sur le Premium.

Disney n’a communiqué aucun calendrier pour l’Europe. Rien n’oblige la filiale française à calquer son rythme sur celui de Washington. Mais un abonné averti vérifiera ses prochains courriels de facturation avec une attention redoublée.

Source : Disney+ Help Center, « Disney+ plans and prices »