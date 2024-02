Meilleur robot tondeuse : quel modèle acheter pour tondre son gazon en 2024 ? 

Les robots s’invitent partout dans nos maisons et maintenant on les trouve aussi dans nos jardins. Les robots tondeuses peuvent nous soulager d’une importante corvée extérieure : tondre le gazon. Si vous en avez marre de votre tondeuse au sans-plomb, voici notre comparatif des meilleurs robots tondeuses.

Notre top 3 des robots tondeuses

Worx Landroid M500 (WR141E), le meilleur premier prix 679€ Voir 679€ Voir 799.99€ Voir 799.99€ Voir Gardena Sileno Life 750, le robot tondeuse le plus intelligent 1,224.98€ Voir 999€ Voir 1,077.83€ Voir 1,100.22€ Voir 1,177.82€ Voir Gardena Smart Sileno City 500, le meilleur robot tondeuse pour les petits jardins 860.15€ Voir 699.99€ Voir 712.18€ Voir 727.50€ Voir 778.26€ Voir

Pendant longtemps les robots tondeuses ont été des produits très onéreux. Mais depuis quelques années, ces modèles se sont démocratisés avec des prix oscillants entre 600 et 4000 euros. Bien entendu, le prix de votre appareil va dépendre de vos besoins. La principale chose à prendre en compte avant d’acheter votre robot est la surface de gazon qu’il va devoir couvrir. Les modèles d’entrée de gamme suffiront pour de petits espaces, mais plus le terrain est important, plus il faut monter en gamme.

Ils ont pour avantage, en plus de vous libérer de la corvée de tonte et d’être beaucoup moins bruyants que les tondeuses traditionnelles. Ils dégagent également bien moins d’odeurs que les appareils à essence. De plus, ils peuvent tondre la pelouse quand vous êtes absents de chez vous. Découvrez notre sélection des meilleurs robots tondeuses.

Worx Landroid M500 (WR141E), le meilleur premier prix

Worx Landroid M500 (WR141E) Le meilleur premier prix € WORX – Tondeuse Robot connectée sans… 679€

679€ Voir l’offre

679€ Voir l’offre

799.99€ Voir l’offre

799.99€ Voir l’offre On aime Facile à prendre en main

Facile à prendre en main Assez silencieux

Assez silencieux Nombreuses fonctionnalités

Nombreuses fonctionnalités Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Coupure automatique si l’appareil est soulevé On n’aime pas Un peu en difficulté avec les bordures

Un peu en difficulté avec les bordures Autonomie limitée

Pour commencer cette sélection, nous allons évoquer le robot tondeuse Landroid M500 de la marque Worx. Comme son nom l’indique, il est optimisé pour des surfaces d’environ 500 m². Ce n’est pas le modèle le plus efficace du marché, notamment pour couper les bordures. Néanmoins, avec un tarif de départ de 699 euros, il offre un très bon rapport qualité/prix. Dans tous les cas, il est équipé du Wifi et est donc utilisable avec une application. Cette dernière permet de définir le planning de tonte et surtout, il n’y a pas besoin d’installer un câble de guidage.

Ensuite, ce robot peut fonctionner sur des dénivelés de 35%. D’autre part, il s’arrête quand la pluie tombe ou même quand vous le soulevez pour éviter les accidents. Cette dernière option est importante si vous avez des enfants à la maison. Bien évidemment, ce modèle est livré avec sa station de recharge. D’autre part, il profite d’une fonctionnalité antivol et de nombreuses autres options. Un véritable atout pour un robot tondeuse à un tarif aussi abordable. Pour finir, sa nuisance sonore ne dépasse pas 67 dB, ce qui est un très bon chiffre si l’on ne veut pas déranger ses voisins pendant le week-end.

Gardena Smart Sileno City 500, le meilleur robot tondeuse pour les petits jardins

Gardena Smart Sileno City 500 Le meilleur robot tondeuse pour les petits jardins € Gardena Tondeus robot SILENO minimo,… 860.15€

860.15€ Voir l’offre

699.99€ Voir l’offre

712.18€ Voir l’offre

727.50€ Voir l’offre

778.26€ Voir l’offre On aime Simplicité d’utilisation

Simplicité d’utilisation Facile d’entretien

Facile d’entretien Facilité pour changer la batterie et les lames

Facilité pour changer la batterie et les lames Lavable au jet d’eau On n’aime pas Application perfectible

Application perfectible En difficulté sur gazon humide

On reste dans des modèles d’entrée de gamme avec le Gardena Smart Sileno City 500. Mais ce dernier, comme son nom le laisse deviner, est adapté à des surfaces d’environ 500 m². Il est aussi capable de tondre des terrains avec un dénivelé de 35%. Son point fort se trouve dans sa facilité d’utilisation. Les lames, tout comme la batterie, sont facilement accessibles et donc remplaçables. Ce robot tondeuse fonctionne en Wifi via un boîtier connecté directement à la box. De plus, l’application est simple d’utilisation, et elle permet même de cartographier son jardin et de délimiter des zones interdites.

Il est possible de directement laver son robot au jet d’eau, ce dernier étant certifié IPX5. Ce modèle se décline aussi dans des versions 250 m², 750 m², 1000 m², 1250 m² et 150 m², avec des prix qui augmentent d’une catégorie à l’autre.

McCulloch ROB S800, le meilleur rapport qualité/prix

McCulloch ROB S800 Le meilleur rapport qualité/prix € Tondeuse robot ROB S800 Tondeuse à… 1,183.45€

1,183.45€ Voir l’offre

1,430.80€ Voir l’offre On aime Installation simple

Installation simple Silencieux

Silencieux Batterie et lames faciles à changer On n’aime pas Faible largeur de coupe

Faible largeur de coupe Application limitée par rapport à la concurrence

Le robot tondeuse MacCulloch ROB S800 est probablement le meilleur modèle de milieu de gamme actuellement sur le marché. Comme vous vous en doutez, ce modèle est optimisé pour des surfaces de 800 m² et peut tondre des terrains jusqu’à 25% de pente. Il est simple d’utilisation et dispose de toutes les fonctions de sécurité que l’on peut attendre de ce genre de robot (dont antivol). Bien évidemment, il utilise la fonction Mulching qui se veut écologique (explication en bas de ce guide) et est capable de retourner tout seul à sa station de recharge quand sa batterie est faible.

Et bien entendu, avec l’aide de l’application, vous pouvez diriger à distance votre robot tondeuse. Ce modèle se décline lui aussi dans différentes versions aux prix variables : S600 et S1000.

Gardena Sileno Life 750, le robot tondeuse le plus intelligent

Gardena Sileno Life 750 Le robot tondeuse le plus intelligent € Gardena SILENO life : tondeuse robot… 1,224.98€

1,224.98€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

1,077.83€ Voir l’offre

1,100.22€ Voir l’offre

1,177.82€ Voir l’offre On aime Bonne étanchéité

Bonne étanchéité Fonctionnement vraiment intelligent

Fonctionnement vraiment intelligent Supporte des dénivelés de 35%

Supporte des dénivelés de 35% Silencieux On n’aime pas Prix un peu élevé

Le Gardena Sileno Life 750 est un robot tondeuse qui se veut particulièrement intelligent dans son fonctionnement. Il est capable de détecter des zones de tontes délimitées, mais aussi les obstacles. Il va s’arrêter de fonctionner s’il remarque du gel grâce à un capteur dédié, pour éviter d’endommager votre gazon. Et évidemment, si vous le soulevez, il va s’arrêter immédiatement. Il se contrôle grâce au Bluetooth via l’application de Gardena qui permet de programmer les heures de tontes. Pour finir, si le robot est bientôt à court de batteries, il retournera tout seul à sa station de recharge. D’ailleurs, il ne lui faut que 60 minutes pour se recharger complètement.

Ce robot tondeuse dispose également d’une excellente étanchéité qui lui permet de fonctionner sous la pluie et qui facilite son lavage. Et comme son nom l’indique, il peut aisément couvrir une surface de 750 m².

Robomow RK1000, le meilleur du robot tondeuse

Robomow RK1000 Le meilleur du robot tondeuse € robomow RK1000 Robot Tondeuse… 1390€

1390€ Voir l’offre

1129€ Voir l’offre

1,341.76€ Voir l’offre

1,523.24€ Voir l’offre

1,524.87€ Voir l’offre On aime Efficace sur tous les terrains

Efficace sur tous les terrains Fonctionnalité exceptionnelle

Fonctionnalité exceptionnelle Une tonte précise

Une tonte précise À l’aise avec les bordures On n’aime pas Pas facile à nettoyer

Pas facile à nettoyer Particulièrement bruyant

Malgré un prix élevé, le Robomow RK1000, est l’un des meilleurs modèles de sa catégorie. Il est simple d’utilisation, s’adapte à la plupart des terrains et est capable de couvrir des surfaces de 1000 m² et avec un dénivelé de 45%. Rien que pour ça, le Robomow RK100, est la valeur sûre des robots tondeuses. Il vous permet de couper votre pelouse selon la hauteur que vous souhaitez (entre 2 et 10 cm). Bien évidemment, il est possible de le connecter par application via Bluetooth, pour gérer son fonctionnement.

Mais il est aussi équipé d’un écran tactile sur le dos qui permet de le paramétrer. Et même pour s’occuper des bordures, il se montre très efficace, avec une coupe jusqu’à 5 cm d’un mur et il utilise aussi le Mulching. On reprochera l’absence de fonction Wifi, qui empêche de lancer le robot quand on est loin de chez soi, mais cela n’est pas trop dérangeant.

Honda Miimo HRM310, le plus silencieux des robots tondeuses

Honda Miimo HRM310 Le plus silencieux des robots tondeuses € Robot Tondeuse Honda MIIMO HRM310 1899€

1899€ Voir l’offre On aime Tonte excellente

Tonte excellente Particulièrement silencieux (47 dB)

Particulièrement silencieux (47 dB) Assemblé en France

Assemblé en France Choix des paramètres complet

Choix des paramètres complet Facile d’utilisation On n’aime pas Pas de système de cartographie

Pas de système de cartographie Entretien un peu compliqué

Il est difficile de penser à la marque japonaise Honda quand on parle de robots tondeuses et pourtant, le fabricant propose bien un modèle. Il s’agit du Honda MIIMO HRM310, et il faut dire qu’il est particulièrement réussi. Pour commencer, c’est un des robots tondeuses les plus silencieux avec seulement 47 dB. Ensuite, il est capable de couvrir des surfaces de 1500 m² et supporte des pentes d’environ 40%. Sinon, au niveau de la tonte c’est un des meilleurs modèles de cette sélection. Aucun souci à vous faire de côté.

Mais au niveau de l’entretien, il n’est pas à son avantage. En effet, il n’est vraiment pas aisé de changer les lames de ce robot. De plus, la batterie est difficilement accessible, ce qui peut être embêtant si on a besoin de la changer. Enfin on trouve dans la boîte 200 mètres de câbles et des piquets pour délimiter la zone à couvrir. Ce modèle fonctionne en cycle. Il tond la pelouse pendant 40 minutes puis se recharge pendant 30 minutes. Pour conclure, même si au premier abord son tarif semble élevé, comparé à d’autres modèles qui couvrent la même surface, le tarif est correct. Seul bémol, le Honda Miimo HRM310 n’est pas toujours facile à trouver.

Husqvarna Atomower 430X, le robot tondeuse pour les grands jardins

Husqvarna Automower 430X Le robot tondeuse pour les grands jardins 3099€ > Amazon On aime Efficace sur tous les terrains

Efficace sur tous les terrains Facilement lavable

Facilement lavable Application parfaite

Application parfaite Très fiable On n’aime pas Prix très élevé

Avec le Husqvarna Atomower 430X, on arrive sur un modèle très haut de gamme, qui vise les personnes qui doivent entretenir de très grands terrains. En effet, il est adapté pour à tous les terrains et est capable de tondre des surfaces de 3200 m² avec des pentes de 40%. Ce robot tondeuse embarque la technologie AIM, qui permet de le localiser en permanence. Mais le principal point fort de cette technologie est la création d’une carte numérique de votre jardin au fur et à mesure de son utilisation.

Cela rend le robot capable de se situer dans l’espace et donc d’être beaucoup plus efficace que ses concurrents. Pour le reste, il est simple d’utilisation et facile à entretenir. Il se décline dans une version 415X pour des surfaces de 1500 m² (avec un prix légèrement plus abordable de 2500 euros).

EcoFlow Blade, le robot tondeuse haut de gamme

EcoFlow Blade Le robot tondeuse haut de gamme € ECOFLOW Blade Rasenmähroboter 3,390.03€

3,390.03€ Voir l’offre

2599€ Voir l’offre

2599€ Voir l’offre On aime Simple à installer et à utiliser

Simple à installer et à utiliser Excellentes performances

Excellentes performances Toutes les fonctionnalités essentielles sont présentes

Toutes les fonctionnalités essentielles sont présentes À l’aise dans ses déplacements

À l’aise dans ses déplacements Surface couverte (environ 3000 m²) On n’aime pas Tarif de départ élevé

Tarif de départ élevé Prix des accessoires

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons l’EcoFlow Blade, un modèle haut de gamme qui sort de l’ordinaire. En effet, il suffit de regarder son design pour comprendre qu’il est différent aux autres appareils présents dans notre sélection. Dans le détail, c’est un modèle adapté à des surfaces de 3000 m² et disposant de la certification IPX5. Enfin, il est capable de supporter des pentes de 27%. Pour le coup, ce dernier chiffre est décevant pour une machine haut de gamme.

En effet, certains robots à moins de 1000 euros peuvent gravir des dénivelés de 35%. Cependant, ils possèdent d’autres atouts. Tout d’abord, il fonctionne grâce à une caméra couplée à un capteur laser, ce qui lui permet de facilement éviter les obstacles. D’ailleurs, ses roues omnidirectionnelles lui permettent de se déplacer partout et même de surmonter des obstacles de 4cm. Cela peut sembler léger, mais la majorité des modèles concurrents sont obligés de les contourner. Sinon, il possède une plage de tonte entre 2 et 7,6 cm. Enfin, on trouve les fonctionnalités de base, comme l’arrêt de la tonte en cas de pluie ou si l’appareil est soulevé.

Pour finir, il est livré avec sa station de recharge et le fabricant annonce 4 heures d’autonomie. De nombreux accessoires sont également disponibles comme un kit de balayage. Hélas, les prix s’envolent très rapidement.

🤗 Quels sont les avantages d’un robot tondeuse ?

Le principal avantage, et pas des moindres, c’est de ne pas avoir à faire la tondeuse soit même. Entre l‘effort physique et les vapeurs d’essence, passer la tondeuse a toujours été tout sauf une partie de plaisir. Et comme expliqué plus bas, ne pas avoir à supporter le bruit de la tondeuse que l’on pousse est très agréable. Tous ces avantages peuvent littéralement vous changer la vie. Et la technique du Mulching est également bonne pour votre gazon. Elle est utilisée par tous les robots tondeuse.

Enfin côté technique, il est bien plus facile de remplacer des pièces sur un robot tondeuse. Généralement les fabricants font en sorte qu’il soit aisé de changer les lames ou la batterie. Et si vous avez plusieurs terrains à tondre, il sera bien plus simple de transporter ces modèles. En effet, il y a une différence importante de poids entre la tondeuse traditionnelle et le robot tondeuse.

Si vous l’entretenez correctement (changement des lames, nettoyage), votre modèle pourra fonctionner pendant des années. La batterie (au lithium ou au plomb) sera généralement la première grosse pièce à remplacer (tous les 2 à 4 ans selon le modèle).

😒 Quels sont les désavantages d’un robot tondeuse ?

Comme avec tous les robots, il ne faut pas s’attendre à un travail aussi parfait que celui d’un être humain. Les bordures vont généralement poser beaucoup de problèmes aux robots tondeuses. Même si tout dépendra du modèle, il faudra vous-même vous occupez des bordures.

En matière de temps, la tonte sera plus longue, il faut compter plusieurs heures, pour des terrains de 1000 m² ou plus. D’ailleurs, les batteries étant limitées, il faudra que le robot retourne plusieurs fois sur sa borne de recharge pour complètement tondre la pelouse. Bien entendu, le temps va varier selon le modèle acheté. Mais cela ne devrait pas poser de problème, une fois programmé, le robot fera son travail sans besoin d’intervention. Et même si cela doit lui prendre des jours pour les plus grandes surfaces.

Pour la sécurité, les robots sont maintenant équipés de systèmes qui forcent l’arrêt dès qu’une personne soulève la machine. Si vous avez des enfants, il ne devra pas y avoir de danger, mais soyez toute de même très prudent, on ne sait jamais.

💰 Quel prix pour un robot tondeuse ?

Comme vous avez pu le constater lors de ce comparatif, ce type de robot est généralement onéreux. Bien évidemment, avant de réaliser votre achat, il faut prendre en compte la surface que devra couvrir ce dernier. Si votre pelouse couvre environ 300 m², les modèles d’entrée de gamme aux environs de 600 euros sont suffisants.

À l’inverse, si votre terrain atteint les 1000 m², il va falloir vous procurer un modèle haut de gamme dont le prix peut aisément dépasser les 1000 euros. De même, plus un robot tondeuse embarque de fonctionnalités, plus son tarif va être important. Il faut donc également prendre ce point en compte au moment de votre achat.

Avant d’acheter votre robot tondeuse, il va falloir que vous preniez en compte plusieurs critères. Le plus important à prendre en compte est la surface. Comme vous avez pu le voir dans notre guide, les différents modèles sont tous adaptés à une certaine surface. Et c’est d’ailleurs ce point qui explique la différence de prix d’une version à l’autre, la batterie est plus importante dès que l’on monte en gamme. Selon le nombre de m² de pelouse chez vous, vous pouvez vous référer au nom de l’appareil, pour savoir quelle surface il va couvrir.

Ensuite, si votre terrain contient des cailloux ou a des trous, il faudra opter pour un modèle adapté. En effet, certains robots tondeuses sont équipés de roues crantées pour d’adapter à son environnement. De plus, le dénivelé peut entrer en compte, des modèles sont plus à l’aise que d’autres en pente. Selon la gamme, le robot peut gérer des pentes entre 20% et 45%. Mais dans l’ensemble, sur ce point, nous n’aurez pas de soucis à vous faire avec les produits de cette sélection.

Enfin, il faut prendre en compte la question de la connectivité, Wifi ou Bluetooth, selon si vous utiliserez votre modèle loin de chez vous ou non. Les coûts et la facilité pour changer les pièces de son robot peuvent entrer en compte.

🌿 Qu’est-ce que le Mulching ?

Vous devez vous en douter, mais un robot tondeuse ne dispose pas de réservoir. À la place, il utilise la technique du Mulching (paillage en français). Cette dernière permet de hacher finement la pelouse afin que cette dernière reste sur place sous la forme de petites particules. Pourquoi laisser le gazon tendu derrière une tondeuse me direz vous ? Et bien c’est très simple.

Le Mulching va permettre de fertiliser naturellement votre gazon, c’est un engrais naturel. En période de sécheresse, cette technique permet de retenir l’humidité du sol et donc de protéger votre gazon. Cependant, pour que le Mulching soit efficace, il faut réaliser la tonte de se pelouse au moins 2 à 3 fois par semaine. Mais avec un robot tondeuse, cela ne devrait pas poser autant de problèmes qu’avec une tondeuse traditionnelle.

🔊 Le robot tondeuse est-il aussi bruyant qu’une tondeuse ordinaire ?

On pourrait croire que toutes les tondeuses peu importe leurs formes sont très bruyantes, mais ce n’est pas le cas de la plupart des robots tondeuses. En effet, la plupart des modèles ont un niveau sonore qui se situe entre 58 et 69 décibels. Mention particulière au Honda Miimo HRM310 dont le niveau sonore ne dépasse pas les 47 dB. Si la question de bruit vous inquiète, il n’y pas mieux que ce dernier. À titre de comparaison, une tondeuse traditionnelle a une puissance sonore autour des 100 décibels. D’ailleurs, on considère qu’au-delà de 95 décibels, on dépasse le seuil de danger pour l’audition.

Au final, les robots tondeuses sont beaucoup moins bruyants. Pour vous, comme pour vos voisins, la nuisance sonore sera presque deux fois moins importante.

