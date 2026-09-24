Epic Games Store : deux nouveaux jeux gratuits à récupérer, ne les ratez pas

L’Epic Games Store n’est pas avare en cadeaux. La plateforme propose à nouveau deux jeux gratuits que vous pouvez récupérer pendant une semaine. Au programme cette fois-ci : un jeu de stratégie militaire avec des mechas et une aventure mêlant dés, deckbuilding et combats au tour par tour.

Des jeux gratuits continuent d’être proposés inlassablement aux utilisateurs de l’Epic Games Store, un moyen économique d’étoffer leur ludothèque. Pendant une semaine, ils ont notamment pu obtenir gratuitement Mindcop, un jeu d’enquête narratif, ainsi que Shogun Showdown, un jeu de stratégie au tour par tour de type roguelike. Ils laissent désormais leur place à deux autres titres que vous pourrez récupérer du 24 septembre au 1er octobre.

Mechabellum et Astrea: Six-Sided Oracles sont offerts sur l’Epic Games Store

Astrea: Six-Sided Oracles est un roguelike de deckbuilding qui remplace les cartes par des dés. Il se déroule des millénaires après l’Aube écarlate, un cataclysme qui a ravagé le système stellaire et propagé la corruption. Les descendants des Oracles à six faces partent alors achever le combat perdu par leurs ancêtres, pour tenter de sauver leur système.

La Purification permet d’infliger des dégâts aux ennemis ou de se soigner, tandis que la Corruption peut blesser votre Oracle ou soigner les adversaires, mais aussi débloquer de puissants effets. Vous devez composer un pool de dés adapté à votre style de jeu, en choisissant parmi plus de 350 dés répartis en trois types (sûrs, équilibrés ou risqués) puis personnaliser leurs faces et récupérer des améliorations au fil des parties.

Six Oracles sont disponibles, chacun avec ses propres dés, capacités et style de jeu unique.

Second jeu offert, Mechabellum vous met dans la peau d’un général à la tête d’une armée de méchas. Cet auto-battler repose avant tout sur la préparation : vous choisissez vos unités, personnalisez leurs capacités, définissez leur formation et les déployez avant de les laisser combattre. Il faut donc analyser le champ de bataille, anticiper les choix adverses et sélectionner les bons contres pour prendre l’avantage.

Les améliorations peuvent également être débloquées en cours de bataille afin d’adapter vos unités à la situation. Plusieurs modes sont proposés, notamment des affrontements en 1 contre 1, en 2 contre 2, du chacun pour soi ainsi qu’un mode Survie en solo ou en coopération.