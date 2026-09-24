Opera ajoute une fonction bien pratique à son VPN gratuit

Le VPN gratuit intégré au navigateur Opera peut désormais s’activer automatiquement lorsqu’il détecte un réseau Wi-Fi public, dangereux par nature. Plus besoin d’avoir à penser à l’activer manuellement à chaque fois.

© Opera

Le navigateur Opera est équipé d’un VPN gratuit que vous pouvez utiliser sans compte et sans limite de bande passante. Petite nouveauté, il est désormais capable de s’activer automatiquement quand il détecte que vous vous connectez à un Wi-Fi public. Vous n’avez donc plus besoin de penser à l’allumer lorsque vous vous aventurez sur un réseau non protégé où vous vous exposez aux cybercriminels.

“Les réseaux Wi-Fi publics sont particulièrement vulnérables à l’espionnage et à l’interception de données. Le VPN du navigateur Opera simplifie désormais la protection en s’activant automatiquement dès qu’il détecte un réseau Wi-Fi public ou non sécurisé”, se félicite Opera. Cette fonctionnalité optionnelle est bien disponible en France, comme nous avons pu le constater ce jeudi en mettant notre navigateur à jour vers la version 136.0.6008.52.

Voici la marche à suivre pour l’activer chez vous :

Ouvrez Opera sur votre ordinateur.

sur votre ordinateur. Cliquez sur le logo rouge puis sur Mise à jour et récupération .

. Installez la dernière mise à jour disponible.

Ouvrez ensuite les Paramètres .

. Dans la section VPN , identifiez l’option Toujours utiliser le VPN sur les réseaux Wi-Fi publics .

, identifiez l’option . Allumez l’interrupteur.

© Tom’s Guide

Le VPN natif d’Opera se contente de protéger le trafic qui transite par le navigateur. Les données échangées par les autres applications de votre ordinateur qui se connectent à Internet ne sont donc pas protégées.

Le VPN d’Opera s’active désormais automatiquement sur les Wi-Fi publics

Proposés dans les gares, les aéroports, les transports, les cafés, les restaurants ou encore les bibliothèques, les réseaux Wi-Fi publics permettent de se connecter gratuitement à Internet. Ils ne sont toutefois plus aussi dangereux qu’il y a quelques années. Le protocole HTTPS chiffre déjà le contenu de la plupart des sites Web, empêchant un attaquant qui intercepterait les échanges de lire directement les données transmises.

Cela ne signifie pas pour autant qu’un réseau public est totalement sans risque. Il existe encore des sites qui ne sont pas protégés par HTTPS, tandis que certaines informations restent visibles même lorsque la connexion est chiffrée (comme le nom du site consulté ou certaines métadonnées de connexion).

Par ailleurs, un cybercriminel peut créer un faux point d’accès qui reprend le nom d’un réseau légitime afin d’inciter les utilisateurs à s’y connecter. Une fois chose faite, il pourra tenter de les espionner et de les rediriger vers des sites de phishing. D’où l’intérêt d’un VPN, qui viendra ajouter une couche de sécurité robuste en chiffrant le trafic entre l’appareil et le serveur VPN.