La fin du format physique ? Ubisoft pense que les joueurs ne veulent plus posséder leur jeux

Voilà une déclaration qui risque de déplaire aux joueurs. Selon Ubisoft, “les joueurs sont de plus en plus à l’aise avec [la fin du format physique]”. Le studio partage cette position pour promouvoir son service Ubisoft+.

© Envato

TL;DR Philippe Trembley d’Ubisoft pense que “les joueurs sont de plus en plus à l’aise avec [la fin du format physique]”

Selon Ubisoft, les joueurs acceptent progressivement de ne “plus posséder leurs jeux”

Pour le studio, il n’y a aucun problème à ne pas posséder ses jeux car Ubisoft+ “sera toujours en ligne”

Avec la démocratisation du numérique, le jeu vidéo est largement dématérialisé depuis plusieurs années. Certes, certains apprécient s’offrir une boîte mais beaucoup téléchargent depuis des stores comme Steam, par exemple. Ubisoft en a conscience et l’entreprise estime que de moins en moins de joueurs souhaitent posséder leurs jeux.

N’ayez crainte pour vos jeux numériques car… Ubisoft+ “sera toujours en ligne”

On ne vous le dira jamais assez, un jeu numérique ne vous appartient pas vraiment, même lorsque vous l’avez payé plein pot. Si demain, Steam ferme ses portes (ce que l’on espère pas), vous n’aurez plus accès aux titres achetés. Sony nous l’a appris en supprimant plus de 1000 contenus !

Philippe Trembley d’Ubisoft a profité d’une interview chez GamesIndustry pour revenir sur l’abonnement Ubisoft+ qui a accueille deux nouvelles formules. Lors de cet entretien, l’homme dévoile qu’il y a désormais des millions de joueurs abonnés au service. Selon lui, cela veut dire que de plus en plus de personnes acceptent de ne “plus posséder leurs jeux”.

Quid des joueurs qui préfèrent le format physique et s’inquiètent de la fermeture des services où sont stockés leurs jeux numériques ? Philippe Trembley pense qu’ils n’ont rien à craindre car Ubisoft+ “sera toujours en ligne, vous pouvez y accéder quand vous le voulez”. Pas sûr que cette réponse soit très pertinente ou rassurante. Rien qu’en cas de problème informatique ou réseau temporaire chez Ubisoft, ces titres ne seront plus accessibles.

“Les joueurs sont de plus en plus à l’aise avec [la fin du format physique]”

Selon Ubisoft, c’est donc inévitable : “Les joueurs sont de plus en plus à l’aise avec [la fin du format physique]”. Philippe Trembley vante le modèle économique adopté par des services comme le Xbox Game Pass, notamment car les joueurs ne sont pas obligés de rester puisque la souscription se fait sans engagement. Idem ici, on a un peu de mal à comprendre le lien avec l’adoption du tout numérique. Chacun se fera son avis sur cette épineuse question qui suscite de vifs débats chez les gamers.