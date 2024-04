Star Wars Outlaws : la version physique exige une connexion Internet pour l’installation, Ubisoft remet le couvert

Avis aux chasseurs de primes et contrebandiers en herbe, une information capitale vient de surgir concernant Star Wars Outlaws, le prochain jeu d’Ubisoft qui fait tant saliver les fans. Alors qu’on s’attendait à une expérience solo complètement hors ligne pour la version physique, surprise : une connexion internet sera nécessaire pour installer le jeu.

Star Wars Outlaws : connexion internet obligatoire même pour la version physique du jeu

C’est un détail discret inscrit sur la jaquette du jeu, à côté de la classification ESRB, qui a semé le trouble. Heureusement, Ubisoft a rapidement éclairci les choses auprès d’IGN : si une connexion internet est requise pour installer Star Wars Outlaws et ses mises à jour, le jeu restera ensuite intégralement jouable hors ligne.

On ignore encore la taille de l’installation, mais cette pratique n’est pas inédite chez Ubisoft. On se souvient notamment d’Avatar : Frontiers of Pandora, sorti en décembre dernier, qui exigeait lui aussi une connexion en ligne pour installer le correctif obligatoire du lancement. Un procédé similaire avait été observé avec Star Wars Jedi: Survivor l’année dernière, qui nécessitait un patch conséquent le jour de sa sortie.

Pour adoucir la pilule aux joueurs un brin déçus, Ubisoft a également profité de l’occasion pour dévoiler le trailer officiel de Star Wars : Outlaws. Celui-ci nous plonge au cœur du scénario en présentant les deux héros, Kay Vess et Nix, en pleine constitution de leur équipe de hors-la-loi. On y aperçoit également quelques visages connus de l’univers Star Wars, histoire de mettre l’eau à la bouche des fans.

Mais l’information la plus attendue est enfin officielle : Star Wars Outlaws débarque le 30 août 2024 sur PC via Ubisoft Connect et Amazon Luna, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Alors, sortez vos blasters et préparez-vous à explorer une nouvelle fois une galaxie lointaine, très lointaine. Mais n’oubliez pas, pour installer Star Wars Outlaws, même en version physique, une connexion internet sera votre sésame vers l’aventure…