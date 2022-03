Ukraine : Sylvester Stallone partage la photo d’un chiot ukrainien nommé Rambo

Face à l’invasion russe de l’Ukraine qui dure depuis plusieurs jours déjà, le célèbre acteur Sylvester Stallone d’origine française, ukrainienne et italienne a voulu exprimer son soutien à la population ukrainienne. Il a partagé sur son compte Instagram la photo d’un petit chiot ukrainien baptisé Rambo en l’honneur de ses films cultes.

Avant d’interpréter le soldat John Rambo vétéran de la guerre du Vietnam dans les années 1980, Sylvester Stallone a percé avec la franchise Rocky dans les années 1970. Les deux personnages Rambo et Rocky interprétés par l’acteur âgé de 75 ans sont ainsi connus dans le monde entier. Le chiot a été nommé ainsi pour représenter le courage du personnage de Stallone. Ce dernier a joué Rambo pour la dernière fois dans Rambo: Last Blood sorti en 2019.

Le chiot Rambo des soldats ukrainiens nommé après le personnage de Sylvester Stallone est un symbole d’espoir

Comme l’explique la publication Instagram de Sylvester Stallone, des soldats ukrainiens ont recueilli le chiot alors qu’il était en train de geler à l’extérieur. Le chiot monte maintenant la garde dans leur poste de guerre. Il est trop petit pour être réellement menaçant, mais il semble en tout cas prendre son rôle au sérieux. Ce chiot nommé après le héros des années 1980 est une véritable symbole d’espoir. Il encourage les opprimés à surmonter des obstacles qui semblent infranchissables, en l’occurrence l’invasion russe.

Sylvester Stallone a déclaré que : « bénis soient les hommes, femmes et enfants incroyablement courageux… Cette tragédie cauchemardesque et vicieuse doit s’arrêter ». Face aux évènements actuels, de plus en plus de célébrités et organisations de l’industrie du divertissement prennent la parole pour dénoncer l’offensive russe en Ukraine. En dehors du tweet controversé de John Cena qui a suscité l’indignation des internautes, la majorité des artistes et acteurs condamnent la Russie.

Enfin, l’industrie du cinéma a aussi pris des sanctions sévères pour répondre à la guerre en Ukraine. Disney a suspendu la sortie de ses films dans les salles obscures russes jusqu’à nouvel ordre. La Warner lui a emboîté le pas en déprogrammant The Batman des cinémas russes.

