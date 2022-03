Après Disney, Warner déprogramme The Batman des cinémas russes

The Batman – Crédit : Warner Bros.

En réaction à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Disney a pris une décision forte. La firme de Mickey a suspendu la sortie de ses films dans les salles russes jusqu’à nouvel ordre. « Compte tenu de l’invasion non provoquée de l’Ukraine et de la crise humanitaire tragique, nous suspendons la sortie de films en salles en Russie, y compris le prochain Alerte rouge de Pixar », indique Disney. Et de préciser que les futures décisions commerciales seront prises « en fonction de l’évolution de la situation ».

Prévue le 6 mai, la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourrait ainsi être impactée. Tout comme Lightyear, programmé en juin. D’autres studios ont également imité Disney à l’instar de la Warner qui a déprogrammé The Batman des salles obscures russes. Le film devait débouler le 3 mars en Russie. « Nous continuerons de surveiller la situation au fur et à mesure de son évolution. Nous espérons une résolution rapide et pacifique de cette tragédie », a indiqué un porte-parole de WarnerMedia dans un communiqué.

Russie : la sortie de Morbius également suspendue

De son côté, Sony a annoncé la suspension de la sortie de Morbius dont voici le trailer final. « Compte tenu de l’action militaire en cours en Ukraine, de l’incertitude et de la crise humanitaire qui en résultent dans cette région, nous suspendrons nos sorties en salles prévues en Russie », a déclaré un porte-parole de Sony Pictures Entertainment. « Nos pensées et nos prières vont à tous ceux qui ont été touchés et nous espérons que cette crise sera résolue rapidement. » Le film du SpiderVerse devait faire irruption le 24 mars en Russie.

Cette vague d’annonces survient alors que l’UE a exclu la Russie du système bancaire Swift. Sans ce dernier, les studios risquaient de ne pas pouvoir récupérer les bénéfices engrangés par leurs partenaires de distribution russes, souligne The Hollywood Reporter.