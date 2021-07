Un adolescent construit un minuscule moteur V8 en bois qui fonctionne parfaitement

Après le Youtubeur qui avait équipé une Tesla d’un moteur V8, il y a maintenant le Youtubeur qui a créé le plus petit moteur V8. Un adolescent américain, connu sous le nom de GenericWoodworking sur Youtube, reproduit des objets en bois. Passionné d’automobile, il partage sa passion avec ses quelques 44 000 abonnés. Ses créations sont parfaitement fonctionnelles et utilisables. Son projet est de modéliser de A à Z une voiture 100% en bois. A côté de ce projet, il crée également des pièces minuscules. Après avoir créé un renne de la taille d’une pièce de deux euros, il propose maintenant un moteur V8 pas plus gros que son ongle. Et bien sûr, entièrement en bois.

Le moteur n’est pas plus gros qu’un ongle de pouce – Crédits : Youtube/GenericWoodworking

Un minuscule moteur de 0,00011 litres… qui fonctionne

Son dernier challenge a été de créer un minuscule bloc moteur V8. Ce talentueux lycéen a réussi à créer un moteur de voiture à partir de morceaux de chêne, de bouleau, et aussi de pics à brochette. Sa création n’est pas plus grosse que son ongle de pouce, et pourtant, le moteur semble fonctionner. On voit les pistons sur la vidéo. Il mesure 0,11 centimètres cubiques, ce qui correspond à un moteur de… 0,00011 litres. Pour comparer, un moteur V8 de Bentley peut faire 6,75 litres. GenericWoodworking a donc réalisé un impressionnant travail de précision.

Il construit également d’autres pièces automobiles en bois, aux proportions plus habituelles. Toutes ses créations fonctionnent. Etonnamment, la chaleur provoquée par la friction entre les pièces ne semble pas poser de problème. Il explique sur Reddit qu’il utilise simplement un lubrifiant sec pour entretenir ses pièces. On peut suivre l’avancement de sa maquette de voiture en bois sur sa chaine Youtube. Il propose des tutoriels pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure.

D’autres vidéos sont disponibles sur sa chaine, toujours dans l’univers de l’automobile. En janvier 2021, il avait sculpté une voiture… en neige.

Source: Jalopnik