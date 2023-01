Un astéroïde vient de frôler la Terre, voici la vidéo de son passage éclair

L’astéroïde 2023 BU vient de nous faire coucou © Gianluca Masi / Virtual Telescope

Les titres racoleurs de la presse ont fleuri depuis quelques jours pour annoncer le passage imminent d’un astéroïde à quelques encablures de notre planète. Gros comme un camion, l’objet 2023 BU avait été mis au jour par un astronome amateur du nom de Guennadi Borissov, perché dans l’observatoire MARGO de Crimée. L’astéroïde, qui mesure entre 3,8 à 8,5 mètres de diamètre, a finalement fait une apparition remarquée dans la nuit de jeudi à vendredi.

Pour rappel, la plupart des astéroïdes ne sont pas assez brillants pour être vus sans être équipés d’un puissant télescope. Mais pour le bonheur des fans d’astronomie, il était possible d’assister à la course folle de l’ astéroïde 2023 BU grâce au Virtual Telescope Project (VTP). L’astronome Gianluca Masi a animé une diffusion en direct gratuite du passage de l’astéroïde. L’occasion d’admirer l’objet géocroiseur en pleine course. Regardez :

À quelle distance de la Terre est passée l’astéroïde 2023 BU ?

“À un moment donné, le ciel s’est amélioré et, même s’il était loin d’être décent, nous avons pu repérer et suivre cet astéroïde, partageant l’expérience en temps réel avec un très large public international” se félicite l’astronome sur le site du VTP. Les images utilisées pour créer le timelapse ont été capturées lorsque 2023 BU se trouvait à environ 22 000 km au-dessus de notre planète.

Au plus près de sa course, l’astéroïde s’est rapproché à 3600 km de la surface terrestre. Soit l’une des approches les plus proches jamais réalisées par un objet géocroiseur. À titre de comparaison, la plupart des satellites géostationnaires orbitent à une altitude d’environ 35 800 km. Fort heureusement, l’objet céleste ne les a pas malmenés. Et la NASA avait d’ores et déjà assuré qu’il n’allait pas percuter la Terre.

Le cas échéant, il se serait de toute manière décomposé lors de son passage dans notre atmosphère. Par conséquent, seuls quelques débris seraient retombés ici-bas. Pour les plus curieux, ce site vous dévoile ce qui se passerait si un astéroïde s’écrasait chez vous.