Un collectionneur français vend plus de 2 200 consoles de jeux vidéo pour 1 million d’euros sur eBay

Cette collection de presque toutes les consoles de jeux vidéo et leurs éditions limitées sorties au cours des 50 dernières années coûte 1 million d’euros sur eBay. Elle est mise en vente par un collectionneur français qui a passé plusieurs années à toutes les réunir.

C’est probablement l’une des plus grandes collections privées de consoles de jeux vidéo au monde. Le collectionneur français « kariaure » vend toute sa collection de consoles pour presque 1 million d’euros sur eBay. Sa collection extraordinaire est composée de presque toutes les consoles et leurs différentes éditions sorties depuis 50 ans. Son annonce eBay affiche une collection de plus de 2 200 consoles pour exactement 980 000 euros.

Une partie de la collection de consoles à 1 million d’euros – Crédit : kariaure/eBay

Des annonces totalement inattendues apparaissent parfois sur eBay comme l’Apple I rarissime et signé par Steve Wozniak à 400 000 euros. Cette collection de consoles à 1 million d’euros est néanmoins une véritable gemme pour n’importe quel collectionneur.

Certaines consoles de cette collection sont totalement introuvables à ce jour

Nintendo, Xbox, PlayStation, SEGA et même NEC, toutes les consoles des 50 dernières années sont réunies dans cette collection. Comme kariaure l’a expliqué dans son annonce, il a commencé sa collection au début des années 90 sans vraiment s’en rendre compte. Les épreuves de la vie lui ont fait revendre et reprendre sa collection plusieurs fois au fil des années.

Après un voyage à Tokyo en 2018, il a finalement récupéré tout ce qu’il avait vendu au cours des décennies précédentes et a même trouvé de nouvelles consoles. Son objectif était de « réunir tous les modèles, toutes les couleurs, les versions, les éditions limitées commerciales, les éditions limitées sous réservation, les éditions que l’on ne peut gagner que sous forme de concours, les publicitaires, les packs, les bundles, les éditions européennes/jap/USA ». Comme vous pouvez le voir dans les images de son annonce eBay, il y a effectivement des éditions limitées de consoles qui seraient totalement introuvables à ce jour. Selon lui, 200 à 300 de ses consoles ne peuvent plus s’acheter à l’heure actuelle, quel que soit le budget.

De plus, sa collection de consoles comprend aussi des statues, des bornes, des accessoires et quelques centaines de jeux, toutes consoles confondues. Il pense que sa collection pourrait intéresser un gros collectionneur, voire un musée.

Source : Kotaku