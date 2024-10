Un collier qui donne la parole à votre chien, c’est désormais possible grâce à l’IA

Personifi AI veut faire parler les animaux avec son collier intelligent, et ainsi leur permettre de communiquer plus facilement leurs émotions ou en cas de danger.

Crédit : Personifi AI

Dans le film d’animation Là-haut de Pixar, le chien Doug porte un collier qui lui confère le don de la parole… Cette scène de science-fiction va bientôt devenir réalité grâce au collier intelligent Shazam Band. Grâce à des capteurs et des hauts parleurs, votre animal pourra émettre les sons d’une voix humaine et vous parler de manière intelligible.

Ce collier intelligent possède aussi d’autres fonctionnalités intéressantes comme la géolocalisation de votre animal et le guidage GPS, de quoi le retrouver s’il s’est sauvé et égaré via l’application installée sur votre smartphone. Mais a-t-il tout ce qu’il faut pour faire une percée dans le marché, compte tenu que l’IA commence à faire peur aux gens qui achètent de moins en moins de produits estampillés IA ?

Comment ça fonctionne ?

John McHale, PDG de Personifi AI, l’entreprise qui commercialise le Shazam Band, souhaite que son collier s’adapte à n’importe quel animal de compagnie. Grâce à une première phase d’interprétation où le collier enregistre les réactions de votre animal lorsque vous lui parlez, le collier est ensuite capable “d’augmenter la sensibilité” (selon les termes employés par John McHale) de votre animal et de lui attribuer des petites phrases comme “je suis triste” ou “je suis content”. Cela permet de commencer une mini conversation qui se développera au fil du temps et de l’apprentissage du collier et de son IA.

John McHale en a fait la démonstration avec son propre chien, Roscoe, qui a visiblement répondu avec justesse aux questions et aux phrases de son maître. Notez que la voix utilisée pour la démonstration était interprétée par des acteurs comiques et des célébrités des médias sociaux américains.

D’après le constructeur, vous avez le choix entre 25 personnalités avec une voix différente pour chacune, toutes prêtes à donner de la voix à votre animal de compagnie. Pendant le premier mois, vous pouvez toutes les tester avant de choisir la voix et la personnalité qui correspondront le mieux à votre animal.

Comme tenu de l’importance des animaux de compagnie dans la vie des gens, qui sont même prêts à créer des playlists Spotify pour eux, ce collier intelligent a tout le potentiel pour se faire une place sur le marché.

Si ce collier intelligent vous a convaincu, sachez qu’il est en précommande en 2 versions différentes. La version complète avec GPS coûte 595 $ (environ 550€) et une version moins complète à 495 $ (environ 450€) est disponible sur shazampet.com.