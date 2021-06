Un drone créé pour sauver des victimes de catastrophes naturelles

Un nouveau drone a été conçu spécialement pour détecter les cris humains et ainsi sauver des vies.

L’utilisation de drones est de plus en plus répandue dans la société. Totalement absents de notre quotidien il y a quelques décennies, ces robots modernes sont désormais utilisés à de nombreuses fins. On a même commencé à les utiliser pour effectuer les livraisons à domicile. De nombreux modèles sont disponibles pour le grand public, qui s’est pris d’intérêt pour ces robots volants depuis quelques années. Mais les drones ne sont pas utilisés qu’a des fins pratiques. Une équipe de chercheurs a notamment créé un drone qui pourrait sauver des vies dans le futur.

Crédit : Pixabay

L’équipe allemande, rattachée à l’institut Fraunhofer FKIE, a créé un drone qui peut localiser les cris humains. En théorie, cela permettrait de retrouver des sinistrés en cas de catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre, par exemple.

Les drones peuvent en effet couvrir de grandes distances en très peu de temps. Et ce, sans contrainte d’obstacle ou de terrain. « Les drones peuvent couvrir une plus grande surface en moins de temps que les sauveteurs ou les chiens dressés au sol. S’il y a un bâtiment effondré, il peut alerter et aider les sauveteurs. Il peut aller dans des endroits où ils ne peuvent pas voler ou se rendre eux-mêmes. » a déclaré Macarena Varela, l’une des personnes en charge du projet.

Drone de sauvetage : détecter la position de personnes en détresse grâce à leurs appels à l’aide

Afin de créer ce drone, les chercheurs se sont enregistrés en train de crier. Ils ont également essayé de reproduire tout son que pourrait faire une personne en détresse. Un fois enregistrés, ces sons ont servi à entrainer une intelligence artificielle capable de détecter ces bruits et de les distinguer des sons environnementaux habituels.

D’après Macarena Varela, de nombreux tests de terrain ont été effectués, et les résultats semblent prometteurs. Les drones ont en effet été capables de localiser la position d’un individu en quelques secondes, grâce aux sons émis par ce dernier.

L’équipe espère ainsi que ce drone pourra aider les sauveteurs au cours de missions de sauvetage lors de catastrophes naturelles. En particulier des sinistres qui affectent une large surface et qui peuvent être très difficiles à couvrir par les sauveteurs. De nombreux dispositifs sont régulièrement développés pour aider les sauveteurs dans ce type de situations, et ce drone pourrait idéalement complémenter ces outils.

La maison qui résiste aux catastrophes naturelles

Source : engadget.com