Un drone survole l’usine Tesla et découvre des voitures mystérieuses… qui ne sont pas des Tesla

Met God in Wilderness – YouTube

Après l’affaire des Tesla disparues, voici l’affaire des véhicules inconnus sur le circuit de test de Tesla situé à Fremont en Californie.

Il arrive régulièrement que l’usine de Fremont et son circuit de test soient survolés par des drônes dans le but de repérer les dernières nouveautés avant les autres. C’est le cas du Youtuber ‘Met God in Wilderness’, dont les drones survolent périodiquement le site.

Lors de sa dernière vidéo, du 24 novembre 2024, il a repéré une série de huit véhicules bâchés, dont la forme ne correspond à aucun modèle Tesla actuellement sur le marché et dont certains font partie des meilleures voitures électriques.

Quels sont ces véhicules qui se cachent sous les bâches à Fremont ?

D’après la vidéo, on remarque trois ou quatre types de véhicules différents. À partir de là, savoir exactement ce qu’ils sont est assez complexe puisqu’on ne devine que la forme et qu’on ne voit que le bas des roues.

De plus, il arrive parfois que les constructeurs ajoutent des formes supplémentaires sur les bâches, afin d’éviter que quoi que ce soit puisse sortir de leur examen visuel.

Le rédacteur du média electrek, qui a repéré la vidéo sur YouTube, pense qu’il s’agit peut-être de nouveautés Tesla comme une version plus petite de la Model 3 et une version plus petite de la Model Y. Sous une dernière bâche, le journaliste pense à la nouvelle Model Y Juniper.

Dans une gamme différente, le média insideevs pense, lui, à des véhicules d’une autre marque qui serviraient de benchmark (base de comparaison) à Tesla pour les tests de ses propres modèles, ce qui est assez amusant puisque ce sont plutôt les véhicules Tesla qui servent, en général, de comparaison aux autres constructeurs.

D’après le journaliste, les véhicules bâchés sont de deux types : sept sont des crossover et une est une voiture basse, sans doute de type berline.

Après une inspection visuelle poussée, le journaliste pense que deux des crossover sont des Polestar 3s, d’après la forme de leur toit. Deux autres pourraient être des Volvo EC40s dont l’arrière est plus prononcé, mais plus carré qu’une Model Y (il ne pense d’ailleurs pas que le Model Y Juniper soit dans le lot). Le dernier véhicule pourrait être une Audi E-Tron GT ou une Porsche Taycan.

insideevs

Volvo et Polestar utilisent les mêmes plateformes et groupes motopropulseurs dans différents véhicules, ce qui en fait un benchmark intéressant. De plus, l’Audi et la Porsche ont toutes les deux été revues cette année et sont donc des modèles plus puissants et disposant de plus d’autonomie (avec des batteries plus grosses).

Cependant, les doutes restent de vigueur. En effet, Tesla serait en train de travailler sur une nouvelle plateforme, baptisée NV9X, qui servira de base à plusieurs futurs véhicules et notamment un nouveau crossover (Project Redwood) ainsi qu’une remplaçante de la Model S.

Il est cependant peu probable que le projet soit déjà suffisamment avancé pour que des véhicules soient déjà disponibles (du moins dans le cas de la nouvelle Model S) et s’il existe déjà un crossover, il y a peu de chance que Tesla le mette en évidence de la sorte.

Il est donc plus probable que les voitures, qui sont d’ailleurs situées au niveau du circuit du test, soient là pour des raisons de benchmark. D’ailleurs, le média souligne que Tesla avait déjà utilisé une Lucid Air en 2022 sur ce circuit de test de Fremont.