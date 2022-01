Un gigantesque fossile d’un « dragon des mers » vieux de 180 millions d’années a été découvert

Cette découverte paléontologique dans le comté de Rutland en Angleterre est exceptionnelle. Le fossile d’un gigantesque « dragon des mers » a été découvert pour la première fois en février 2021 par Joe Davis, le chef de la Rutland Conservation Team. Il effectuait un drainage de routine d’une île de la lagune pour réaménager le paysage quand il est tombé sur des sortes de tuyaux d’argile qui dépassaient de la boue. Il s’agissait en fait des vertèbres du « plus grand dragon des mers de Grande-Bretagne découvert dans le plus petit comté du Royaume-Uni ».

Le fossile d’un dragon des mers découvert à Rutland en Angleterre – Crédit : Anglian Waters

Joe Davis a expliqué que « nous avons suivi ce qui ressemblait incontestablement à une colonne vertébrale. Nous ne pouvions pas y croire ». Il a compris l’étendue de sa découverte exceptionnelle quand il a trouvé ce qui ressemblait fortement à une mâchoire. Une équipe de paléontologues a donc passé l’année dernière à déterrer les restes fossilisés de cette créature sous-marine. D’ailleurs, des chercheurs viennent de découvrir un énorme et terrifiant prédateur sous-marin vieux de 244 millions d’années.

À lire aussi > Une nouvelle espèce de dinosaure « très rare » découverte au Brésil

Ce fossile de dragon des mers est le plus grand et le plus complet squelette d’ichtyosaure découvert au Royaume-Uni

Le dragon des mers du Royaume-Uni est un ichtyosaure vieux de 180 millions d’années. Les ichtyosaures sont des reptiles marins qui occupaient les mers bien avant les dinosaures. Le responsable de l’équipe de paléontologues, Dean Lomax a déclaré que « la Grande-Bretagne est le berceau des ichtyosaures – leurs fossiles sont déterrés ici depuis plus de 200 ans ».

Le fossile découvert est d’autant plus impressionnant qu’il révèle un ichtyosaure long de 10 mètres. Il est aussi grand que la moitié d’un terrain de tennis. Son crâne pèse à lui seul une tonne. Baptisé « Rutland Sea Dragon » ou « dragon des mers de Rutland », ce squelette est le plus grand et le plus complet de son genre à être découvert au Royaume-Uni. Il s’agit également du « premier ichtyosaure de son espèce trouvé dans le pays ».

Deux autres squelettes incomplets d’ichtyosaures ont été découverts au même endroit dans les années 1970, mais ils n’étaient pas aussi grands que celui-ci. Enfin, ce gigantesque fossile vieux de 180 millions d’années est « une découverte vraiment sans précédent. C’est l’une des plus grandes découvertes de l’histoire paléontologique britannique », selon Dean Lomax.

Source : CNET