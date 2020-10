Un influenceur arrêté après avoir causé un accident mortel avec sa Lamborghini Aventador

Un certain Navid Alpha, un influenceur sur Instagram qui compte plus de 1,1 million de followers était au volant d’une Lamborghini Aventador S qui s’est écrasée sur une Skoda et une Opel.

L’accident, qui s’est produit sur l’A66 près de Hofheim en Allemagne a causé la mort du conducteur de la Skoda, qui a pris feu sur l’autoroute.

Crash Lamborghini – Crédit : Jürgen Mahnke / bild.de

L’influenceur participait à une course de rue entre deux Lamborghini et une Porsche 911 GT3 lorsque l’accident a eu lieu. Cet été, nous avions également rapporté un accident violent entre une Nissan Sentra et une Tesla Model X. Une Tesla Model 3 avait aussi pu éviter de peu un accident grâce à son accélération instantanée.

Une vidéo de l’incident filmée par une voiture qui roulait derrière les trois voitures de sport montre que les deux Lamborghini et la Porsche participaient à ce qui semble être une course sur l’autoroute avant l’accident. On peut également voir un panache de fumée au loin sur une autre vidéo, quelques secondes après le drame.

Navid Alpha aurait perdu le contrôle du véhicule

Selon les médias locaux, le conducteur de la Lamborghini a perdu le contrôle et s’est écrasé contre la glissière de sécurité avant de s’écraser contre une Skoda et une Opel, qui n’étaient pas impliquées dans la course. La Skoda et la Lamborghini ont toutes deux pris feu, et bien que le conducteur de la Lamborghini ait réussi à sortir du véhicule, le conducteur de la Skoda est décédé.

Alpha et le conducteur de l’Opel ont été hospitalisés pour des blessures, et l’influenceur a été immédiatement placé en garde à vue. Cependant, il aurait été libéré depuis, car la police ne peut pas prouver qu’une course illégale a eu lieu. En effet, il semble que l’accident ait eu lieu sur un tronçon de l’autoroute sans limitation de vitesse.

Dans la story Instagram de l’influenceur, on pouvait voir des vidéos de lui à 200 km/h sur l’autoroute avec une main sur le volant et l’autre main tenant son téléphone pour filmer. Pour l’instant, les enquêteurs sont toujours à la recherche du conducteur de la deuxième Lamborghini impliquée dans la course présumée.

Source : Carscoops