Un iPhone dont l’alarme sonne toujours survit trois jours sous l’eau dans une rivière

Une équipe de plongée de recherche et de sauvetage de l’Idaho a récupéré un iPhone qui avait été perdu dans une rivière trois jours plus tôt après qu’un kayak se soit retourné. Le smartphone est toujours fonctionnel, et l’alarme était même toujours active.

Un kayakiste, Tom Adams, a déclaré que lui et sa femme, Marlo, faisaient une excursion en kayak sur la Snake River lorsque son bateau s’est renversé, lui faisant perdre son téléphone, ses clés, son portefeuille et sa canne à pêche dans la rivière.

L’iPhone retrouvé après avoir passé trois jours dans une rivière – Crédit : Tom Adams

Si comme Tom Adams votre iPhone tombe dans l’eau, il y a toujours un espoir de le retrouver intact, même si celui-ci reste immergé pendant une longue période. En effet, nous avions récemment pu voir un iPhone 11 fonctionnel retrouvé 6 mois après avoir été perdu dans un lac, ou encore un autre iPhone 11 Pro qui fonctionnait toujours après 30 jours au fond d’un lac gelé.

Tom Adams a pu récupérer son appareil grâce aux membres de l’équipe de plongée de recherche et de sauvetage du comté de Bingham, qui ont effectué l’opération de récupération dans le cadre d’un exercice de sauvetage. À leur plus grande surprise, le smartphone était non seulement fonctionnel, mais son alarme était toujours en train de sonner.

L’alarme de l’iPhone sonnait depuis trois jours au fond de la rivière

On ne sait pas quel modèle d’iPhone était impliqué, mais il s’agit probablement d’un modèle avec la certification IP68, qui lui permet de résister à une immersion prolongée. Pour rappel, cette certification permet au smartphone de survivre dans de l’eau douce, et non de l’eau salée ou de l’eau traitée d’une piscine.

En raison du fort courant de la Snake River, il semblait peu probable que les plongeurs retrouvent un des objets perdus. Cependant, l’équipe de plongeurs a récupéré le smartphone aux côtés des clés et de la canne à pêche d’Adams. Son portefeuille n’a malheureusement pas été retrouvé.

Le smartphone fonctionnait parfaitement, tout comme l’iPhone 6s tombé d’un avion qui avait été retrouvé intact l’année dernière. Les haut-parleurs du smartphone semblaient intacts, puisque l’alarme programmée pour le réveil sonnait toujours. En cas d’immersion, il s’agit pourtant d’un des composants qui a le plus de mal de survivre.

