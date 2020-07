Un joueur d’Animal Crossing retrouve sa Nintendo Switch perdue grâce à la boîte aux lettres du jeu

Crédit : Nintendo

En général, les appareils électroniques égarés ne sont hélas pas perdus pour tout le monde. Une Nintendo Switch avec des jeux a encore moins de chance d’être rendue aux autorités lorsqu’elle est retrouvée. Sans compter qu’elle a connu une pénurie à cause de la pandémie de Covid-19 et que sa production a repris il y a moins d’un mois seulement.

Imaginez alors le désarroi de cet homme taïwanais lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait perdu sa Nintendo Switch. Il l’avait en fait oubliée au distributeur de billets. En plus de la valeur de la console et des jeux, Animal Crossing : New Horizons représente pour la plupart des joueurs un investissement personnel. Il faut y consacrer pas mal de temps pour améliorer son île et gagner des clochettes (la monnaie du jeu). À ce sujet, voici 10 astuces pour vous aider à débuter Animal Crossing : New Horizons d’une manière optimisée.

Les policiers ont envoyé des lettres virtuelles aux amis du propriétaire de la Switch perdue

La console du Taïwanais malchanceux n’a pas été volée. La personne qui l’a trouvée l’a immédiatement apportée aux autorités locales. C’est à ce moment que l’histoire prend une tournure totalement surprenante. Les autorités ne savaient pas comment retrouver le propriétaire de la Switch, ce dernier n’ayant donné aucune information de contact.

Les policiers ont eu une idée très ingénieuse ! Ils ont lancé Animal Crossing : New Horizons afin d’envoyer des lettres aux amis du propriétaire de la console. Ces derniers ont reçu le message suivant dans leur boîte aux lettres virtuelles : « Bonjour. Voici la station de police d’East Helping Rd, branche de Daan, ville de Taipei. La Switch a été séparée de son propriétaire et elle nous a été remise. Nous n’avons pas d’autre moyen de contacter le propriétaire. Aidez-nous et contactez-le en notre nom afin qu’il puisse la récupérer ».

Espérons que les policiers n’aient pas oublié d’arroser ses plantes et de dire bonjour aux habitants après avoir envoyé le courrier ! Les amis ont bien évidemment aussitôt alerté le propriétaire de la console en lui donnant les informations de la station de police. Tout est bien qui finit bien. Il va pouvoir reprendre le développement de son île. Peut-être même qu’il fait partie de ces joueurs qui travaillent sur des projets ambitieux tels que la reproduction fidèle de Pokémon Or et Argent.

Source : Comic Book